التقارير

الترجمة الحرفية لمقال رئيس الابحاث الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني الأميركية ريتشارد. دي.


 الترجمة الحرفية:

 • بعد الغزو العسكري الأمريكي للعراق في عام 2003 وإزاحة صدام حسين بمساعدة خبرائنا الإستراتيجيين ، حاولنا صياغة دستور عراقي وإنشاء حكومة محلية ، حاولنا خدمة أهداف ومصالح أمريكا بأيدي الشعب العراقي والحكومة المحلية.

• ولكن مع الأسف الشديد يجب أن نعترف بأن رأي الخبراء السياسيين ، الذي يقول إن الحرب العسكرية الأمريكية في العراق والإطاحة بصدام حسين أدت إلى استسلام العراق للشيعة وإيران ، هو أمر حقيقي.

 • اليوم ، أثرت التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني كسلاح على المعادلات الدولية والإقليمية. ساعدتنا وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير والإنترنت في تنظيم ثورة على Facebook / WhatsApp في العراق في الأشهر الأخيرة ؛

• هذه الثورة خدمت حتى الآن المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أكثر من الحملة العسكرية الأمريكية للعراق في عام 2003.

• لقد وضعت الثورة في العراق الحكومة الشيعية التي كانت تهديدًا للمصالح القومية الأمريكية ، على وشك الانهيار.

• أصبح اليأس وعدم الكفاءة وإقامة الدولة وعدم الاستقرار السياسي منتشرين في جميع أنحاء العراق.

• ومن المهم للغاية بالنسبة لنا أن نمنع إعادة إنشاء دولة شيعية تتعارض مع المصلحة الوطنية الأمريكية في العراق ؛ وهناك اضطرابات سياسية في جميع أنحاء البلاد الآن.

 • لقد أظهرت التجربة أن الدستور العراقي لا يخدم المصالح الأمريكية.

 • من أجل تحقيق أهدافنا ، يجب إزالة المجموعات الشيعية من المعادلات الرئيسية في العراق والمنطقة وعدم السماح لهم بلعب دور على المستويات الاجتماعية.

 • أسلحة الجماعات الشيعية تهديد خطير للولايات المتحدة وجميع القبائل في العراق.

• من خلال تغيير النظام الحالي وبناء هياكل جديدة ، يجب أن نحقق أهداف الغزو العسكري الأمريكي للعراق.

 • بالأمس ، أجريت مكالمة هاتفية مع روبرت كريم ، مساعد وزير الدفاع السابق لشؤون الأمن الدولي والمستشار السابق لسياسة الشرق الأوسط. لقد أصر قائلاً: "الآن لدينا اليد العليا في العراق منذ عشرة أعوام. لقد قدم برهم صالح أعظم خدمة للمصالح الأمريكية من خلال مقاومة ترشيح رئيس الوزراء ومنع تشكيل حكم القانون في العراق.

• لقد قلت دائمًا أن القبائل الكردية وقدراتها ونواياها هي العمق الاستراتيجي لأمريكا في العراق وشرق البحر المتوسط

• ، واليوم ، فإن العراق على استعداد تام ليصبح دولة آمنة وجديرة بالثقة بالنسبة للولايات المتحدة (إذا حدث انقلاب عسكري).

يجب أن تتشكل خارج الهياكل القائمة ، وهذه نصيحتي الجادة لمستشاري البنتاغون والرئيس ترامب ".

• التغييرات في العراق في الأيام المقبلة حساسة للغاية وحاسمة. مهما كانت نتيجة الأزمة ، فإنها ستستمر لمدة عقد على الأقل.

• في رأيي ، الأزمة السياسية في العراق هي فرصة ذهبية يجب أن تتحول إلى ثورة شاملة تخدم المصلحة الوطنية الأمريكية.

• من غير الواضح ما إذا كنا قد فقدنا هذه الفرصة في السنوات العشر القادمة ، فسنكون قادرين على استعادة هذا الموقف.

الرابط لمن يود الاطلاع والترجمة  ؛ https://www.fpri-security.org/article/2019/12/revolution-or-political-crisis-in-iraq/?fbclid=IwAR0Y9-DoB0gphhb_T0jMdg0j6B_b0OXMpmJUpX417cl5ew9AX1RfGvpFRK4

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الترجمة الحرفية لمقال رئيس الابحاث الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني الأميركية ريتشارد. دي.
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