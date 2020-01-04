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[ تحقيق في الضربة الجوية التي استهدفت الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، عسكرياً ]


في تمام الساعة ال10:50 من مساء يوم الخميس هبط الشهيد قاسم سليماني برفقة عدد من معاونيه في مطار بغداد على متن طائرة ايرباص A320 تابعة لاجنحة الشام قادمة من العاصمة السورية دمشق وكان في استقباله المهندس في مطار بغداد 

كانت هناك طائرة بدون طيار تنتظر وصول الشهيد قاسم سليماني عملية كهذه يجب ان يحضر لها مالايقل عن ساعتين من الاستعداد والمراقبة وحسب موجز قانوني امريكي ( يمكن للبيت الأبيض أن يأمر بضربة طائرة بدون طيار كهدف مماثل فقط في حال "يقين" بوجودهم ) وهذا مايعني علم القيادة بكافة تحركاتهم قبيل الضربة ومن الممكن استخدمت الاستخبارات مخبرين واعتراض الكتروني ومراقبة دقيقة . . 

حسب صورة من الاقمار الصناعية التقطت في شهر حزيران لقاعدة الاسد الجوية غرب الانبار وثقت وجود طائرات بدون طيار الامريكية MQ-9 ريبر مع MQ-1 بريداتور ، وفي الغالب اختارت القيادة الامريكية الطائرة الاحدث MQ-9 ريبر وقد اقلعت من قاعدة الاسد الجوية غرب الانبار لتنفيذ العملية.

الطائرة تستطيع البقاء في الجو بحمولة متوسطة من الذخائر 20 ساعة متواصلة ، كانت تُقاد عن بعد من وحدة الاستخدام القتالي في قاعدة "كريش" بولاية نيفادا الامريكية وتوجه عبر الاقمار الاصطناعية.

* الذخائر المستخدمة :-

حسب صورة حصلنا عليها لبقايا احد الصواريخ التي استخدمت في العملية واضح انه صاروخ  "هيلفاير " AGM-114 كما توقعنا في تحليلنا الاولي من اثار الانفجار.

ونستبعد استخدام نسخة r9x "نينجا" التي تستخدمها القيادة الامريكية عادةً في عمليات الاغتيال الحساسة التي تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية والبنتاجون لسبب اعتماد هذه النسخة على الشفرات والطاقة الحركية بدون رأس حربي، ولكن في اثار انفجار العجلتين استخدمت نسخة برأس حربي يعتمد على الطاقة الكيميائية.

الصاروخ المستخدم موجه عبر باحث ليزري نصف نشط SALH وعلى مايبد تم استخدام في الضربة نسخة خاصة من صاروخ هيلفاير يبلغ وزنه 52 كغم على خلاف ماهو معهود في النسخ المعتادة.

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