مامعنى أن يطلب السيد السيستاني التقاط صور مع جنود جرحى..؟

يعرف الجميع أن المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني يرفض التقاط صور، أما أن يطلب بنفسه أن يلتقطوا له صور مع أحد فهذه سابقة تاريخية حدثت مع جرحى قوات أمنية قدموا لزيارته.. فما معنى ذلك..؟

1. هو تعظيم لشأن القوات الامنية بأن دورهم وتضحياتهم موضع فخر وتشريف لكل الأمة من أكبر مراجعها الى أصغر أبنائها. وهو مالم يحظ به اكبر مسؤول في الدولة.

2. هو تأكيد بأنه لولا ماحققوه من انتصار على داعش في معركة الوجود لما بقى وطن ولا مقدسات ولا دين.

3. هي رسالة لكل العراقيين للاقتداء بالمرجعية في حبها واحترامها وتقديرها للقوات الامنية، ليلتفوا حولهم، ويعزوا أنفسهم وبلدهم بهم، ويكونوا يدا واحدة في حماية وطنهم.

هنيئا للقوات الأمنية أن يحظوا بأرفع مكانة على الإطلاق لدى المرجعية العليا، وبما لم ينله اكبر مسؤول في الدولة.