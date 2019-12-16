التقارير

مامعنى أن يطلب السيد السيستاني التقاط صور مع جنود جرحى..؟


 يعرف الجميع أن المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني يرفض التقاط صور، أما أن يطلب بنفسه أن يلتقطوا له صور مع أحد فهذه سابقة تاريخية حدثت مع جرحى قوات أمنية قدموا لزيارته.. فما معنى ذلك..؟ 

1. هو تعظيم لشأن القوات الامنية بأن دورهم وتضحياتهم موضع فخر وتشريف لكل الأمة من أكبر مراجعها الى أصغر أبنائها. وهو مالم يحظ به اكبر مسؤول في الدولة. 

2. هو تأكيد بأنه لولا ماحققوه من انتصار على داعش في معركة الوجود لما بقى وطن ولا مقدسات ولا دين. 

3. هي رسالة لكل العراقيين للاقتداء بالمرجعية في حبها واحترامها وتقديرها للقوات الامنية، ليلتفوا حولهم، ويعزوا أنفسهم وبلدهم بهم، ويكونوا يدا واحدة في حماية وطنهم. 

هنيئا للقوات الأمنية أن يحظوا بأرفع مكانة على الإطلاق لدى المرجعية العليا، وبما لم ينله اكبر مسؤول في الدولة. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مامعنى أن يطلب السيد السيستاني التقاط صور مع جنود جرحى..؟
من هي القوى المسيطرة على ساحة التحرير؟
مسؤولون سابقون بالبيت الأبيض ساعدوا دولة خليجية على تأسيس وحدة تجسس
🛑تقرير،  اقذر دولة عظمى على وجه التاريخ :-
أمريكا و سيادة العراق           
ماذا حدث في مثل هذا اليوم ١٢/١٢/ ١٩٩٦ ؟!
قمة مجلس التعاون الخليجي الاربعين ودوامة الخلافات
تقرير / ملخص موتمر اثينا لحزب البعث
من يقود المظاهرات في العراق من غير السلميين
تعرف الى أحمد المهنا... أبرز المصورين الحربيين
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك