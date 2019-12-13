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من هي القوى المسيطرة على ساحة التحرير؟


🔷 مراقب   الإثنين 9 ديسمبر 2019 تقود ساحات التظاهر الرئيسية في وسط بغداد عدة جهات هي على الشكل التالي: اولا : التشكيلات السياسية ........  1- شباب غير متحزب، وهو من طلاب الجامعات، والشباب العاطل، الداعي الى الإصلاح والتغييروهم تيار من مويدي السيد المرجع السيستاني وغيره وهم يطالبون بحقوهم ويدعون انهم يمثلهم المرجع  وهولاء يقودهم (( اتحاد الطلاب الوطني )). 2- جماعات شبابية تؤيد العلاقات مع الولايات المتحدة واسرائيل وتتبنى مبادئ الغرب وقيمه وتدعو الى دولة علمانية، متحررة من الأحزاب القومية والدينية، وقد دأب الاعلام على تسميتهم بـ”الجوكر”. وهذه الجماعة تؤيد العلاقات مع إسرائيل. ويقودهم ( فخري كريم  كان شيوعي ثم علماني ثم مستشار لمام جلال ثم مستشار لمسعود البرزاني وهو من اشد الدعاة لاسرائيل ) ومازن الدليمي الذي يمتلك دار نشر في المتنبي وطبع كتب يهودية واسعة وصاحب دار نشر.سطور ...وهو ينشر كتب الحاد سرا ومنها كتب سلمان رشدي الذي حرم الامام الخميني نشره  وسعدون ضمد صاحب كتاب كشف الاسرار الذي يدعي ان النبي محمد ص لاصحة لنبوته وسرمد الطائي وجبران واخرين  3- الشيوعيون، وهم قسمان، القسم الأول يعتبر الحزب الشيوعي العراقي، جزء من الطبقة السياسية اوهم جزء من سائرون يقودهم جاسم الحلفي ، والقسم الثاني الشيوعيون الذين يدعون الى حل الحزب الشيوعي  الحالي، وعملية سياسية جديدة يشارك فيها الشيوعيون الذين لم يدخلوا في العملية السياسية وهم اغلبهم ملحدين ورجال عملاء لامريكا واسرائيل منهم اكراد ويقودهم بن محمود عثمان ومعروفتاريخ هذه الاسرة بعلاقتها مع اسرائيل  4- البعثيون، ويدعون الى إعادة حزب البعث الى السلطة التي فقدها العام ٢٠٠٣.وقد عقدوا موتمرا موخرا للكوادر البعثية في اثينا دولة اليونان بتاريخ 12-10-2019 وقيادتهم  من صلاح المختار وعامر السعدون نجل عبد المجيد السعدون قيادي في حزب البعث وابناء البعثيين في اوربا واحمد عزة الدوري ونجل طارق عزيز 5- اتباع التيار الصدري، الذين يعتبرون أنفسهم جزءا من المتظاهرين ولهم حضور فاعل  تتفق هذه الجهات على التنسيق المشترك من خلال لجان مشتركة تدير اللجان التنسيقية والمنظمة للتظاهرات، لكن لكل جهة أهدافها، ومصالحها، وتحمل روح الكراهية “في الخفاء” للجهات الأخرى.باستثناء التيار الصدري فانهم لاينسقون معهم  6- متطوعون من جهات إنسانية وسياسية وتجار، وناشطون، يقدمون الدعم للمتظاهرين.  ثانيا : مراكز النفوذ  ساحة التحرير تحولت الى ممثليات لتلك الجهات  ومراكزهم موزعة على النحو التالي . 1- على يسار المطعم التركي، تلمح مخيمات البعثيين. 2- النفق: خاص بشباب الجوكر. 3- في وسط التحرير: خيمة جواد سليم وهي تضم الشيوعيين ومخيماتهم من نقابة المعلمين و الفنانين والأدباء والروابط النسوية. 4- على يمين الساحة: جناح الصدريين وهم متأهبين لأي طارئ من خلال الأوامر التي تأتيهم في اي لحظة. 5- حديقة الأمة وتحت نصب الحرية: هناك مخيمات الحزب الشيوعي والجوكر وكذلك الحال في حديقة الأمة فهي مشتركة أيضاً بين البعثيين والشيوعيين والجوكر. 6- حول ساحة التحرير: مخيمات للصدريين والباقي يخص الجوكر والبعثيين واللجان التنسيقية. 7- المطعم التركي: بيد الجوكر والبعثيين من الدرجة الثانية. 8- الجسر الجمهوري: يتمركز فيه انصار البعث. 9- المدرسة المجاورة للكنيسة: لجماعة الجوكر والدخول لها لا بكلمة سر بينهم، وأغلبية شبابهم يجيدون اللغة الإنكليزية، وتركز القنوات الفضائية العالمية والوكالات على اظهارهم. 10- المنطقة تحت جسر الجمهورية: بقيادة جماعة الجوكر. 11- الشارع في عمارة شاكر بيبو: توجد فيه اذاعة شهداء التحرير والمتواجدون فيها هم القادة الفعليون للتظاهرات. 12- شارع السنك: فيه مخيمات   الصدريين والبعثيين والجوكر. 13- ساحة الخلاني: بيد البعثيين واللجان التنسيقية من الجوكر. 14- كراج السنك : مشترك بين الصدريين والبعثيين. 15- شارع الكيلاني: يسيطر عليه البعثيون. 16- الشارع خلف مقام الخلاني: للقيادات البعثية المتواجدين في جسر الأحرار وساحة الوثبة.
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