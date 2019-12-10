تعرف الى أحمد المهنا... أبرز المصورين الحربيين

أحمد المهنا جاسم اللامي من مواليد 19 آذار من العام 1995. هو أبرز المصورين الفوتوغرافيين العراقيين الحربيين.

شارك أحمد في معظم معارك التحرير. وثق بطولات وانتصارات الحشد الشعبي وتضحياته. وتعرض مراراً للاصابات أكثر من مرة.

منذ بدء التظاهرات، حرص أحمد على التواجد في ساحات التظاهر. ونقل الجانب المشرق من التظاهرات السلمية .

خلال أحداث السنك يوم الجمعة الماضي، تعرض الى طلق ناري وسط الظهر، وطعن بالسكين في منطقة الرقبة، على ايدي عصابات الجريمة المندسة. وبعد نزيف حاد فارق الحياة.

ونعت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي المصور احمد مهنا الذي استشهد مساء الجمعة 6 / 12 / 2019 اثناء مشاركته بالتظاهرات الاحتجاجية السلمية في العاصمة بغداد.