التقارير

عهد عدنان الزرفي (2004 ـ 2005) (2009 ـ 2015)


* في عهد عدنان الزرفي (2004) ، ضربت قبة الإمام أمير المؤمنين "ع" في إنتفاضة النجف ضد الإحتلال الأمريكي ، وعندما وصله الخبر قال : (مو مشكلة ، هنه طابوكات ونبنيهن) !!!

* في عهد عدنان الزرفي ، حدثت مجزرة بأهالي النجف راح ضحيتها المئات من الشهداء في منطقة بنات الحسن عندما أمر الصعلوك عبد العال الكوفي بتفجير سيارة مفخخة .

* في عهد عدنان الزرفي ، تم جرف القبور بصورة مهينة حتى بعثرت عظام الموتى كما فعل صدام .

* في عهد عدنان الزرفي ، تأسست أكبر وأخطر شبكات الدعارة واللواط (الجراوة) وأصبحوا بحمايته ودعمه الكامل ولا يستطيع حتى رجال الأمن من المساس بهم ومن يفعل يعرض نفسه للعقوبة والنقل !

* في عهد عدنان الزرفي ، تأسست كبرى شبكات المخدرات (بيع وتسويق) في العراق وأصبحت لهم كازينوهات وكوفيشوبات خاصة بهم محمية من جماعته تقوم بترويج وبيع وتوزيع وبيع أخطر أنواع المخدرات والخمور والممنوعات !

* في عهد عدنان الزرفي ، دخلت النجف ثقافات غريبة عليها وبعضها يتناقض مع عادات وتقاليد أسرها وعشائرها المحافظة مثل مظاهر الإحتفال بما يسمى (عيد الحب) و(الإحتفال بميلاد السيد المسيح !) .

* في عهد عدنان الزرفي ، تأسست وأفتتحت أخطر مؤسسات المجتمع المدني الشبابية المرتبطة بالماسونية العالمية والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية مهمتها تجنيد الشباب والشابات وغسل عقولهم والدعارة مثل (فريق موجة) و(منظمة الأمل العراقية) وغيرها ..

* في عهد عدنان الزرفي ، تبددت أحلام النجفيين بمشروع النجف الأشرف عاصمة الثقافة الإسلامية 2012 عندما نهب ميزانيتها الهائلة التي كان يمكنها أن تجعل من النجف جنة ولكن المشروع فشل وتم إلغاءه بسبب فضائح نهب الأموال بالمليارات .

* في عهد عدنان الزرفي ، وعندما طرد من المنصب عام 2015 سلم ميزانية النجف وهي مديونة بمئات الملايين مع عشرات المشاريع المعطلة والمتوقفة والفاشلة بسبب صفقات الفساد مع المقاولين الذين كان يشاركهم الأرباح .

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عهد عدنان الزرفي (2004 ـ 2005) (2009 ـ 2015)
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