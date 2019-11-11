التقارير

حالات الطلاق في السعودية تبلغ نصف معدل الزواج


كشفت وزارة العدل السعودية أن حالات الطلاق تبلغ تقريبا نصف عقود الزواج في المملكة، مما يؤشر لارتفاع معدلات الطلاق في بلد يفترض ألا تشكل فيه الأوضاع الاقتصادية دافعا لأبغض الحلال.

وأوضحت وزارة العدل، أن عدد صكوك الطلاق خلال شهر صفر 1441هـ بلغ 5192 صكا، 48% منها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة ويراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 195 و315 صكا.

وشرحت الوزارة أن عدد عقود النكاح خلال شهر صفر 1441هـ بلغ أكثر من 11 ألف عقد، بزيادة قدرها 7% من عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

ومثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها من التابعية السعودية نسبة 89% من إجمالي عقود النكاح في المملكة فيما يراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 345 و819 عقدا.

وراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 2430 كحد أدنى، و5110 كحد أعلى.

هيئة حقوقية سعودية توصي بمنع الزواج قبل الـ18

الى ذلك، أوصت هيئة حقوق الإنسان السعودية أمس الأحد، بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاما، ويمنع ما دونه.

وقالت هيئة حقوق الإنسان، إنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18)، مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمل والدَيْ من هو دون الـ"18" أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال

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