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تفاصيل مخفية من احداث كربلاء الاخيرة.. هكذا حاول "الصرخية" الاستيلاء على المراقد المقدسة بالمحافظة


كشفت تسريبات لـ"العهد نيوز"، عن تفاصيل تظهر للمرة الاولى والتي تزامنت مع الاحداث الامنية التي شهدتها محافظة كربلاء في الساعات الاولى من يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقا للتسريبات الحصرية ان "الاحداث الامنية التي شهدتها كربلاء يوم 28 من الشهر الجاري بين قوات الامن والمتظاهرين شهدت عملية تهدف للسيطرة على مرقدي الامام  الحسين واخيه العباس (عليهما السلام) من قبل اتباع الضال المضل الارهابي محمود الصرخي الحسني، الذين يطلق عليهم بالاوساط المحلية بـ "الصرخية" وهي جماعة تعتقد انه قد تم السيطرة عليها بوجه غير شرعي وان المرجعية الحالية غير شرعية لانها ليست اعلم من مرجعيتهم المفترضة "محمود الصرخي" ".

واضافت ان "الاحداث رافقتها سقوط العديد من الجرحى من الطرفين، "مبينة ان" القوات الامنية القت القبض على عددا من المهاجمين".

واشارت التسريبات الى ان " المعلومات التي وصلت من مصادر استخبارية اشارت الى ان ها المشروع كان كبيراً لكنه لم يتوقف، "مرجحة" تكرار عملية تنفيذه " في الايام القليلة القادمة

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تفاصيل مخفية من احداث كربلاء الاخيرة.. هكذا حاول "الصرخية" الاستيلاء على المراقد المقدسة بالمحافظة
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