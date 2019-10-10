استدرج من قبل امرأة.. الكشف عن تفاصيل قتل المنتسب "مهاوش" في الانبار

كشفت قيادة شرطة الانبار، الخميس، عن تفاصيل قتل المنتسب "عمر ثابت حمد مهاوش" في الانبار، مبينة انه تم استدراجه من قبل امرأة.

وقالت القيادة في بيان انه " بتاريخ الـ19 من نيسان عام 2019، حصل حادث قتل في منطقة الخمسة كيلو في مدينة الرمادي للمجنى عليه (عمر ثابت حمد مهاوش)"،

مبينة انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل مدير مكافحة اجرام الانبار والضباط المهنيين في مجال التحقيق الذين يعملون في مديرية مكافحة الاجرام وبأشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، حيث تم استحصال الموافقات الرسمية والقانونية من قاضي التحقيق من اجل التحري والكشف عن هذه الجريمة".

واضافت "تبين انه تم استدارج المجنى عليه من قبل المتهمة (ا م خ) الى دارها الواقعه في منطقة الخمسة كيلو حيث تم الاتفاق وقتله من قبل المتهم (عبدالله صالح احمد) بواسطة مسدسه الشخصي نوع كلوك في دار المتهمة اعلاه"، مشيرة الى انه "المتهم هرب الى جهة مجهولة ولكن لم يفلت من قبضة القانون ومتابعة ابطال مكافحة اجرام الانبار".

وتابعت انه "بتاريخ الـ19 في ايلول الماضي، تم القاء القبض عليه في محافظة اربيل في اقليم كردستان بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة اربيل متمثلة باللواء (عبد الخالق) وتعاون اللواء (كاكا رش) ممثل وزارة الداخلية في اقليم كردستان وكذلك تعاون الاسايش مع ضباط مكافحة اجرام الانبار الذين مكثوا وسهروا وتابعوا المتهم اعلاه في الاقليم"،

موضحة انه "تم جلب المتهم الى مديرية مكافحة اجرام الانبار بموجب قرارات قضائية قانونية واصولية من قبل رئاسة محكمة استئناف الانبار ومحكمة تحقيق الرمادي، حيث اجري التحقيق مع المتهم (عبدالله صالح احمد) ولكنه في بادئ الامر اخذ بالمراوغه ولكن بحنكة رجال التحقيق ومجابتهه بالادله اعترف صراحةً بالجرائم والحوادث التي ارتكبها وهي:

1-قتل المجنى عليه (المنتسب عمر ثابت حمد مهاوش ) المنسوب الى فوج المهمات الخاصة (سوات شرطة الانبار).

2-اعترف بجريمةقتل المجنى عليه شقيق (عمر ثابت حمد) وهو (خلف ثابت حمد مهاوش) منتسب في الفرقه السابعه الجيش العراقي عام ٢٠١٥.

3-اعترف بجريمة قتل المجنى عليه (سفيان محمد عنون جاسم) في المجمع السكني في قضاء عامرية الفلوجة.

واكدت ان "كافة هذه الجرائم والحوادث تمت بواسطة سلاحه الشخصي مسدس نوع (كلوك) حيث تم ضبط المسدس المستخدم في الحوادث"، لافتا الى انه "موجود لدى الجهات التحقيقية".

وبينت انه "تم العثور على العجلة العائدة الى المجنى عليه (عمر ثابت حمد) وتسليمها الى ذويه"، مؤكدة انه "اجري كشف الدلالة من قبل قاضي التحقيق وبحضور قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار وصدقت اقوال المتهم اعلاه ابتدائيا وقضائيا، وسيتم احالة المتهم والقضايا التي اعترف عليها ومن اشترك معه في هذه الجرائم الى المحاكم المختصه لينالوا جزائهم العادل ".