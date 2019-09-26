التقارير

إجراءات عزل ترامب: استجواب مدير الاستخبارات حول مقدم البلاغ


أمجد الفتلاوي

 

 

تكتم البيت الابيض على مضمون المكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني في البداية

يستجوب مجلس النواب الأمريكيون مسؤول الاستخبارات في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حول ادعاء ورد في بلاغ شخص مجهول الهوية وأدى إلى مباشرة مجلس النواب إجراءات عزل الرئيس.

وكان مدير الأمن القومي بالوكالة جوزيف ماغواير قد رفض عرض تفاصيل الشكوى على الكونغرس.

ويتعلق الاتهام بمكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني.

وخلال المكالمة طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي فتح تحقيق في مزاعم فساد متصلة بنجل نائب الرئيس السابق وخصمه السياسي جو بايدن.

وقال بايدن أن نص تسجيلات المكالمة كشف النقاب عنها تكشف أن الرئيس خان القسم الرئاسي.

وفتح النواب الديمقراطيون تحقيقا ضد الرئيس الثلاثاء، متهمين ترامب بطلب مساعدة أجنبية على أمل تشويه سمعة بايدن، واستخدام مساعدات عسكرية لأوكرانيا لإغراء الرئيس بالتعاون معه.

ووصف ترامب الإجراءات بأنها "خدعة" و"مطاردة الساحرات" وهو تعبير يشير إلى الانشغال بأشياء غير حقيقية.

وكان البلاغ ضد ترامب مدرجا في خانة السرية حتى الأربعاء، لكن سمح لبعض السياسيين بالاطلاع عليه، وطالب بعدها كبار الديمقراطيين بالكشف عنه في الحال.

وقد يؤدي تصويت مجلس النواب لصالح فتح تحقيق ضد ترامب إلى محاسبته في مجلس الشيوخ واتخاذ قرار بشأن إمكانية عزله.

ويدور التحقيق في الكونغرس بشكل جزئي حول ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام سلطاته لصالح إعادة انتخابه عن طريق طلب المساعدة من دولة أجنبية من أجل الإضرار بحملة بايدن.

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وينفي ترامب ممارسة ضغوط على زيلينسكي.

قصة "المكالمة الهاتفية" التي قد تنهي رئاسة ترامب

 

ماذا قال ترامب عن بايدن في المكالمة ؟

وفقا للمذكرة حول المكالمة التي جرت في 25 يوليو/تموز فإن ترامب طلب من نظيره الأوكراني فحص تهم الفساد التي طالت نجل بايدن، المنافس المحتمل لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وليس هناك أي دليل على أي مخالفات ارتكبها بايدن أو نجله.

وقد ناقش ترامب مع الرئيس الأوكراني المنتخب حديثا تنحية مدع عام في العام 2016، وفقا للتسجيلات، ثم يناقش قضية نجل بايدن، هنتر، والادعاء بأن بايدن أوقف تقديم لائحة اتهام ضد ابنه.

ووفقا للتسجيلات أيضا، طلب ترامب من زيلينسكي التعاون مع المدعي العام الأمريكي ويليام بار ومحامي ترامب رودولف غولياني لبحث القصية.

وقالت وزارة العدل الأربعاء إن ترامب لم يتحدث إلى المدعي العام عن الطلب من أوكرانيا التحقيق مع بايدن ، وأن بار لم يجري اتصالات مع أوكرانيا.

وقال الزعيم الأوكراني لوسائل إعلام أوكرانية إنه كان يعتقد أن الجزء الخاص بترامب فقط سينشر، وإنه يعتقد أن محادثات بين رؤساء دول يجب أن لا تنشر.

 

ما هو الادعاء بحق جو بايدن ؟

وقد ركز ترامب وحلفاؤه المحافظون على كيفية ضغط بايدن حين كان نائبا للرئيس عام 2016 على أوكرانيا من أجل إقالة شوكين.

وكان مكتب شوكين قد فتح تحقيقا حول شركة "بوريزما"، وهي شركة للغاز الطبيعي كان هانتر بايدن في مجلس إدارتها.

هل تنجح مساعي الديمقراطيين في عزل الرئيس الأمريكي؟

وطالب زعماء أجانب آخرون بإقالة شوكين بسبب الانطباع بأنه كان متساهلا مع الفساد.

وكان بايدن قد قال في فعالية نتعلق بالسياسة الخارجية إنه هدد بسحب مساعدة لأوكرانيا قيمتها مليار دولار إذا بقي شوكين في منصبه.

 

كيف كشف الوضع المثير للجدل ؟

* في 18 يوليو/تموز أصدر ترامب تعليمات بإيقاف مساعدة عسكرية لأوكرانيا تقارب قيمتها 400 مليون دولار، حسب ما كشفت تقارير إعلامية أمريكية.

* في 25 يوليو/تموز ترامب يجري مباحثات مع الرئيس الأوكراني عبر الهاتف على مدى 30 دقيقة.

* في 9 سبتمبر/أيلول يعلم الكونغرس أن هناك مكالمة تمت بين ترامب والرئيس الأوكراني، لكن إدارة ترامب تمنع الكشف عنها.

* في 11 سبتمبر/أيلول الموافقة على مساعدة عسكرية امريكية لأوكرانيا .

* في 25 سبتمبر/ايلول ترامب يؤكد أنه احتجز المساعدات لأوكرانيا، وقال إن ذلك كان بسبب شكوك حول وجود فساد.

* في 24 سبتمبر/ايلول ترامب يقول إن المساعدة حجزت من أجل أن تدفع دول أخرى أكثر

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