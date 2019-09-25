التقارير

النزاهة ترصد واقع حال مدارس منطقة بوب الشام وتقترح الحلول


كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، الأربعاء، عن تفاصيل متابعتها لواقع حال الأبنية المدرسية في منطقة بوب الشام ضمن العاصمة بغداد، مقترحةً الإسراع بإجراء مناقلة مبلغ 500 مليار دينار من موازنة عام 2019 لمصلحة مشاريع المدارس المتلكئة.

وقالت الدائرة في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها لعددٍ من دوائر وزارة التربية للاطلاع على "معاناة الطلبة من اكتظاظ المدارس"، بحسب بيان إن هناك "7 بناياتٍ تضمُّ 14 مدرسةً بدوام ثنائي، فيما يبلغ عدد الطلاب أكثر من 10,000 طالب، وهناك مدارس فيها أكثر من 1000 طالب".

وأضاف البيان، أن "التقرير المُرسلة نسخة منه إلى الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء ولجنة التربية في مجلس النواب ووزير التربية والمُفوَّضية العليا لحقوق الإنسان؛ بغية إزالة معاناة الطلبة ووضع الحلول لمشكلة اكتظاظ المدارس، اقترح الإسراع بتنفيذ مقترحات اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 288 لسنة2018 التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء (153 لسنة 2019)، إذ نصَّت على قيام وزارتي التخطيط والمالية خلال مدة 30 يوماً بإجراء مناقلة مبلغ خمسمائة مليار دينار عراقي من تخصيصات وزارة التربية لعام 2019 لمصلحة مشاريع المدارس المتلكئة مديرية الأبنية المدرسية؛ بغية إنجازها".

وأشار إلى أن "التقرير لاحظ اعتماد مدارس منطقة بوب الشام على المحاضرين من خارج الملاك لسدِّ النقص في الملاكات التدريسيَّة، فضلاً عن قدم الأبنيَّة المدرسيَّة وتهالك أثاثها، ولفت إلى عدم وجود بنايةٍ خاصةٍ لقسم تربية شمال بغداد؛ الأمر الذي اضطرها إلى شغل ساحة إحدى المدارس كمقرٍّ لها، وقيام الأهالي بإكمال ترميم إحدى المدارس على نفقتهم الخاصة بصورةٍ تطوعيةٍ".

وبين أن التقرير "أوصى بضرورة قيام وزارة التربية بدراسة واقع حال المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتقدير حاجتها الفعلية من المدارس، وترميم بنايات المدارس الموجودة حالياً، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لسد النقص الحاصل في الملاكات التدريسية، واستئناف العمل ببناية قسم تربية شمال بغداد الذي أُحِيْلَ للتنفيذ في عام 2013 قبل أن يتمَّ إيقاف العمل به بعد عامٍ من ذلك؛ نتيجة للظرف الماليِّ حينذاك".

وأوضح البيان، أن "الزيارات، التي قام بها فريق عمل الدائرة، شملت كلاً من مكتب المفتش العام لوزارة التربية والمديرية العامة لتربية بغداد – الرصافة الأولى وقسم تربية شمال بغداد، فضلاً عن بعض المدارس في منطقة (بوب الشام) الواقعة شمال بغداد التي ترتبط إدارياً بقضاء الحسينية".

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