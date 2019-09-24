حتى غير المسلمين يعشقون الإمام الحسين عليه السلام

هؤلاء الناس الذين ترونهم ليسوا شيعة وليسوا مسلمين بل اكثرهم هندوس لا يعرفون اسم النبي محمد ولا شئ من تعاليم الاسلام ياتون كل يوم عاشوراء من مسافة ماءتا كيلو متر مشيا على الاقدام لطلب حاجاتهم من مكان باسم الزهراء وهم لا يعرفون الا اسم الحسين عليه السلام وقد تحققت حاجاتهم طيلة السنوات الماضية واكثر حاجاتهم طلب الذرية وفي كل سنة ياتي مئات الاف مشيا على الاقدام وهم حفاة لهذا المكان، ما اعظم شانك واعلى منزلتك عند الله بابي انت وامي ياابن رسول الله طبت وطابت الارض التي فيها دفنت



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