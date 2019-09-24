التقارير

حتى غير المسلمين يعشقون الإمام الحسين عليه السلام


 هؤلاء الناس الذين ترونهم ليسوا شيعة وليسوا مسلمين بل اكثرهم هندوس  لا يعرفون اسم النبي محمد ولا شئ من تعاليم الاسلام ياتون كل يوم عاشوراء من مسافة ماءتا كيلو متر مشيا على الاقدام لطلب حاجاتهم من مكان باسم الزهراء  وهم لا يعرفون الا اسم الحسين عليه السلام وقد تحققت حاجاتهم طيلة السنوات الماضية واكثر حاجاتهم طلب الذرية وفي كل سنة ياتي مئات الاف مشيا على الاقدام وهم حفاة لهذا المكان، ما اعظم شانك واعلى منزلتك عند الله بابي انت وامي ياابن رسول الله طبت وطابت الارض التي فيها دفنت

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حتى غير المسلمين يعشقون الإمام الحسين عليه السلام
مجلة أمريكية تكشف أسباب خسارة واشنطن نفوذها في العراق
وكالة: نبأ صادم دفع ابن سلمان لمغادرة مكانه في منتصف الليل
لوموند: الواقع يضرب الخيال.. بن سلمان أمام طريق مسدود
تسليح الجيش العراقي.. موسكو بدلًا من واشنطن
على من الدور بعد جون بولتون؟
خططت لاستهداف بغداد بالكيمياوي.. اعترافات الكبيسي اخطر امرأة بداعش الارهابي
تداعيات  استهداف  المنشآت  النفطية  السعودية  ...
نزار حيدر لِصحيفةِ [بلدُنا اليَوم] المصريَّة؛
من هي مسؤولة ملف التطبيع الإسرائيلي الخاص بالعراقيين؟
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك