التقارير

هجوم السيد نصرالله المضاد يصيب نتنياهو بمقتل


الخبر:

في حين تعرضت كل من سوريا ولبنان ليلة الأحد إلى اعتداء جوي من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي، حذر أمين عام حزب الله لبنان السيد حسن نصرالله وبشدة من عواقب هذا الاعتداء، وفيما أكد أن الصهاينة المحتلين سوف لن ينعموا بالأمان، كشف الستار عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الاعتداء.

التحليل:

- فيما لم تلق الاعتداءات الـ4 الإسرائيلية الأخيرة على محافظات مختلفة في العراق رداً لائقا، تجرأ رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ليلة الأحد من الاعتداء على كل من سوريا ولبنان بطائراته المقاتلة والمسيرة. ويأتي ذلك فيما أعلن نتنياهو مؤخراً وبصراحة أنه سوف يهاجم المصالح الإيرانية في شتى أنحاء المنطقة. هذا فيما أكد أمين عام حزب الله لبنان السيدحسن نصرالله وبصراحة أن مواقع حزب الله في لبنان قد تمت مهاجمتها وأن القوات الإيرانية في المنطقة لم تكن المستهدفة.

- وأكد السيد نصرالله أنه ومن الآن فصاعداً سوف يتم التعامل مع كافة المسيرات في الأجواء اللبنانية بصفته تواجداً عسكرياً، محذراً سكان الأراضي المحتلة بأنهم سوف لن ينعموا بالأمان، على أن السبب الأساس لتحركات نتنياهو هو استقطاب الأصوات في الانتخابات القادمة بمزاعم توفير الأمن لسكان الأراضي المحتلة، فيما جاء هجوم السيد نصرالله المضاد كتحد وضع جميع خطط ومكنونات نتنياهو التي كان يبيتها للفوز بالانتخابات القادمة محل التساؤل والتحدي الجاد.

- فيما يفترض نتنياهو أن قوام هذه الهجمات هو عرض عضلاته في توفير الأمن في الأراضي المحتلة لكن السيدنصرالله حذر وبصراحة سكان الأراضي المحتلة من أن نتنياهو يقودهم نحو الجحيم من أجل استدرار أصواتهم، وبالأحرى أنه جعلهم كبش فداء مذبحه الانتخابي.

- وفيما جدد أمين عام حزب الله مرة أخرى أن زمان الاعتداء والهروب قد ولى، شدد على أن أي لبناني يسقط على يد الصهاينة في جميع أنحاء المنطقة سوف يأتي الرد عليه في إسرائيل، مؤكداً على استراتيجية أن الحدود الإسرائيلية والأراضي المحتلة المفترضة آمنة لدى الإسرائيليين سوف تكون اقل أماناً منذ أي وقت مضى بالنسبة للإسرائيليين.

- فبعد انتهاء كلمة السيدحسن نصرالله مساء الأحد يبدو أن على حكومة نتنياهو وسكان الأراضي المحتلة انتظار بوادر الانتقام الذي توعد به حزب الله.. ما سيطرح نفسه بصفته التحدي الأكثر خطورة لنتنياهو في معركته لاستراق الأصوات الانتخابية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هجوم السيد نصرالله المضاد يصيب نتنياهو بمقتل
بعد تغريدات خلفان عن اليمن.. نشطاء سعوديون: أنت تسيء للمملكة
رعب وهلع في قرى بكردستان والعمال الكردستاني يحدد شرطا لوقف القتال مع تركيا
قمة الدول السبع تنطلق وسط مخاوف فشل تاريخي
أكذوبة الهولوكوست ...
الطريق إلى البيت الأبيض... قدامى الديمقراطيين يكسبون أرضا وترامب يتحدث عن "الخيانة"
يلقبه داعش بـ ’"الأستاذ".. أمنية ديالى تكشف تفاصيل عن خليفة الارهابي ابو بكر البغدادي المتوقع
"لا يهتم بأي شيء"... تفاصيل من محبس البشير بعد أنباء محاولة تهريبه
معلق إسرائيلي يؤكد: الهجمات في العراق بتنسيق مع واشنطن وبدعم دول خليجية
الحذر يا وزارة النفط من "فخ العقد البغيض" مع شركة اكسون موبل
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 70.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 322.58
ريال سعودي 312.5
ليرة سورية 2.28
دولار امريكي 1176.47
ريال يمني 4.69
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك