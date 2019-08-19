قصة من واقع الضريح المقدس اليومي

اعياها المرض.. يأست من مراجعة الاطباء.. تعبت من اكياس الدواء التي كانت تتكدس امامها وفي كل يوم تضخ في بدنها ما تضخ منها.. نضبت الوسائل التي تجلب الشفاء .. وخاب الرجاء .. وانعدم الامل.. قيل لها ثمة طبيب لاهل البيت ع لم لا تجربيه؟ فحذرها اخرون وقالوا لها اياك فذلك توسل، والتوسل بدعة والبدعة في النار.. الاب الملتاع الذي يرى ابنته تذوي بين يديه.. والعائلة التي ترى اغصان عافيتها تجف وتفتقد الى الماء الزلزال.. ولكنه نصيبها الذي جعل اباها الذي يتمذهب بمذهب اهل السنة يصمم على زيارة هذا الطبيب .. لم يمنعه وسوسة الموسوسين.. فقد قيل له ان هذا الطبيب لا يفرق بين الوافدين عليه بل ان طبيعته اكرام الوافدين عليه من اي طائفة كانوا ومن اي ملة.. دخل الى عتبة هذا الطبيب بعد اغتراب عنه وابنته تتكأ عليه وقلبه يلهج وقلبها يضطرب وهناك نادى ونادت بنداء كان الوافدون ينادون به هذا الطبيب، نطق بها يا علي .. في لحظات تمازج فيها الامل والرجاء مع الياس والخوف، الماضي المثقل بالالم والوجع ونضوب العافية يجره ويجرها لكي تيأس ولكن هذا الهتاف العجيب: يا علي كان يمنحه دفقا عجيبا من الامل، فنادى ونادت.. وصرخت فصرخ: يا علي!! ولم يسمع الجواب الا عبر جسدها الذاوي وهي في ذهول مما ترى قد حل بجسدها فتعالى الصراخ وانهمرت الدموع يا علي لم لم اقبل عليك اولا؟ لم لم تستدعيني اليك قبلا؟ يا علي ظل يهتف بها وهو لا يدري ماذا يقول لقد احتبست الكلمات وغابت الافكار حتى انه خاطب عليا بان جده الرسول ص!! مع ان الرسول ص اخاه وابن عمه!!! وهو محق فمتى تمكن المذهول ان ينطق؟ ومتى تمكن المبهوت ان يرى ويبصر؟

انها موجز قصة هذا المقطع لهذا الرجل الذي وفد الى طبيب اهل البيت عليه السلام مع ابنته التي اطاح بها المرض، ولكنه خرج من الضريح كما ترون، وذهوله الذي تعبر عنه كلماته يحكي لكم ما لا تحكيه اي قصة!! وبين يديه ابنته التي يعرب حالها عن ذهول اعمق.. ومن حقهم فهذا اول مشوارهم مع علي عليه السلام.