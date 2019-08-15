البحر تحت السيطرة... إيران وقطر تتفوقان على جميع دول الخليج

أصدر موقع "غلوبال فاير" المتخصص في رصد القدرات العسكرية حول العالم، قائمة بترتيب الدول المطلة على مياه الخليج من حيث القوة البحرية.

ووفقا لما نشره الموقع، تصدرت إيران ترتيب القوى العسكرية البحرية في القائمة بعدد قطع بحرية متنوعة بلغ 398 قطعة، منها 6 فرقاطات و3 طرادات بالإضافة إلى 34 غواصة.

الأرقام أظهرت تفوقا واضحا لإيران في هذا الجانب على جميع الدول الخليجية، حسبما أشار التقرير.

وتمتلك طهران 88 سفينة دورية وأيضا 3 سفن متخصصة بالألغام وتحتل أيضا المرتبة الرابعة عالميا في ترتيب جيوش العالم من حيث عدد القطع البحرية.

وفي المرتبة الثانية تأتي قطر بـ80 قطعة بحرية، معظمها سفن دورية، كما تحتل المرتبة 31 عالميا، وفي المرتبة الثالثة جاءت الإمارات العربية المتحدة بنحو 75 قطعة بحرية متنوعة، منها 35 سفينة دورية و9 طرادات، بالإضافة الى سفينتي ألغام وهي تحتل المرتبة 33 عالمياً.

أما في المرتبة الرابعة، يأتي العراق بامتلاكه 60 قطعة بحرية منها 25 سفينة دورية ويحتل المرتبة 44 عالميا.

وفي المرتبة الخامسة، تأتي المملكة العربية السعودية بنحو 55 قطعة بحرية متنوعة منها 7 فرقاطات و4 طرادات بالإضافة الى 9 سفن دورية و3 سفن متخصصة بالألغام ويأتي تصنيفها عالمياً في المرتبة الـ50.

وحلت البحرين في المرتبة السادسة بنحو 39 قطعة بحرية منها فرقاطة واحدة و38 سفينة دورية، وهي تحتل المرتبة 61 عالمياً، متقدمة على دولة الكويت التي تمتلك 38 قطعة بحرية، وتحتل المرتبة السابعة في هذه القائمة والمرتبة 63 عالميا.

سلطنة عمان أتت في المرتبة الثامنة بنحو 16 قطعة بحرية، كما تحتل المرتبة 88 في ترتيب جيوش العالم من حيث القوة البحرية.