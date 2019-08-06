اعتقال زعيم ”المخدرات والدعارة“ يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟

أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، إلقاء القبض على حجي حمزة الشمري ”زعيم المافيا الأكبر“ في العراق والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات مع 25 آخرين من أتباعه ومسؤوليه.

وأثارت العملية استغراب المتابعين، خاصة أن الشمري معروف منذ سنوات في عمله بهذا المجال، وتكشف صفحته الشخصية على موقع ”فيس بوك“ علاقات وثيقة تربطه بعدد من السياسيين

وقال مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“ إن ”حجي حمزة شخصية معروفة لدى القوات الأمنية ووزارة الداخلية بالتحديد، وكل نشاطاته السابقة مرصودة“.

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه أن ”الداخلية العراقية تجنبت اعتقاله خلال السنوات الماضية، تحسبًا من وقوع خلافات أو تجاذبات مع جهات سياسية،

وتابع: ”مديرية الأمن تأخرت في هذا التحرك، حتى ضغط عليهم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بطلب من وزير الداخلية ياسين الياسري، الذي حرّك المياه الراكدة تجاه الشمري“.

ويربط متابعون للشأن العراقي، اعتقال حجي حمزة منذ أيام بعملية الهروب الكبيرة للسجناء المتهمين بتهريب وتجارة المخدرات من سجن في العاصمة بغداد.

وتمكن عدد من السجناء السبت، من الهروب من مكتب أمني لمكافحة المخدرات في العاصمة العراقية بغداد، يُعتقد أن من بينهم رفاق حجي حمزة، إذ تمكن هو من تهريبهم، بالتنسيق مع حماية المركز وتواطؤ جهات أخرى، حسب مصادر محلية.

وتقول أوساط مقربة من وزارة الداخلية، إن الشمري اعتقل لاتهامه بتهريب الأموال، وإدارة صالات القمار، إذ يعتقد أن الأموال المهربة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.

وكان حجي حمزة الشمري معروفًا منذ سنوات في الأوساط الشعبية والسياسية على أنه رجل أعمال في القطاع السياحي، ويجري على الدوام لقاءات مع سياسيين ورجال دين وشخصيات عامة، فيما يدَّعي أتباعُه انتماءَهم للحشد الشعبي.

ليلة الميريديان ونهار مركز شرطة القناة!

بالمقابل تتحدث مصادر سياسية عن كونه أحد الشخصيات الغامضة التي ظهرت من "المجهول" لتدير ثروة هائلة ربما ترتبط بجهات سياسية أو فصائل مسلحة، ثم قدم نفسه كرجل أعمال وناشط في المنظمات الخيرية.

حتى منتصف الأسبوع الماضي، لم تتوفر معلوماتٌ شافية لتوضيح ما يدور في قلب العاصمة بغداد – ليلا – بشأن شبكات المخدرات؛ لكن في تاريخ (31 تموز 2019) ظهرت قوة مشتركة قرب فندق ميريديان، وشهود عيان تحدثوا عن دخول تلك القوة إلى إحدى صالات الفندق، ومصادر روت اعتقال أشخاص على صلة بصالات الروليت، من بينهم شخصيةً بارزة، كما تحدثت عن اشتراك أمن الحشد الشعبي في العملية التي قادتها قوة كبيرة تحرّكت بأمر مباشر من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، إلّا أنّ أياً من تلك المعلومات لم يصدر عن مسؤول رسمي، رغم شيوع أنباء وتفاصيل الحادثة.

ومع حلول مساء السبت (3 آب 2019) فوجئ البغداديون بإجراءات أمنية مشددة في الشوارع، وتحديداً في جانب الرصافة، وسرعان ما ظهرت مقاطع فيديو لهروب سجناء من داخل مركز شرطة القناة وخارجه – في وضح النهار – حيث السجناء يهربون وضباط المركز يدورون بملابس داخلية حائرين أمام 15 موقوفا نجحوا بالهرب دفعة واحدة.. ولم تمضِ ساعاتٌ حتى تدخّل وزير الداخلية مُصدراً قراراً غاضباً: حُزمةُ إعفاءاتٍ أصدرها ياسين الياسري، شملت قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري، ومدير شرطة الرصافة، ومدير قسم باب الشيخ من مناصبهم.

الحاج المُقامر!

في يوم (4 آب 2019) كشف المتحدث السابق، باسم الحشد الشعبي، كريم النوري أنّ عملية اقتحام قاعة الروليت في فندق الميريديان طالت أبرز شخصيتين في مجال المتاجرة بالنساء والقمار وتهريب الفتيات.

وقال النوري خلال لقاء مُتلفز تابعه إن “عملية اقتحام الروليت أدّت لاعتقال أبرز الشخصيات المعروفة بالقمار والمتاجرة بالنساء وتهريب الفتيات لأوروبا هما: حسين الزهراوي وحمزة الشمري”، مبينا أنّ “العملية نفذها فريقان: أمن الحشد والأمن الوطني، لسرية المعلومات، باعتبار الشخصيتين لديهما علاقات مع ضباط أمن يتم إبلاغهما قبيل التحرك للاعتقال؛ ليهربا قبل وصول القوات الأمنية لهم”، مشيرا إلى أنّ “السبب وراء مداهمة صالات القمار، هو تحوُّلُها إلى أماكن غسيل أموال لرجال أعمال”.

ليلة القبض على الحاج!

وفي عملية وُصفت بأنها “الأكبر في العراق” نفذت مديرية أمن الحشد الشعبي، حملة مُلاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء في العاصمة بغداد.

عملية نوعية – بتوجيه من القائد العام للعمليات المُسلحة – المُعتقل فيها، “المدعو: حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات، فضلا عن اعتقال ٢٥ آخرين من اتباعه ومسؤوليه الذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد الشعبي ويمتلكون هويات مزورة”، بحسب بيان المديرية.

تساؤلات وغموض

وأثارت هذه الأحداث المتداخلة، بمجموعها موجة من التساؤلات؛ حيث وضع ناشطون، وإعلاميون، ومدونون علامات استفهام دارت كلها حول “حجي حمزة الشمري” الذي هو صديق الجميع، ورجل الأعمال منذ 15 سنة، وشخصية الأعمال الخيرية، وغاسل الأموال، والمقامر، ومدير شبكات الدعارة، وأخيرا – وليس آخرا – :الحاج، وزعيم المافيا الأكبر على مستوى العراق!