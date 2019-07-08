تقرير علمي عن الانسان والكون الذي يعيش فيه

في ٥/٧/٢٠١٩ هل يجب ان نهاجر الارض في عام 2050؟!

عبدالوهاب حسن وهب طالب دراسات عليا

ذوبان الاقطاب وقارات بلاستيكة وكائن حي بطول اكثر من 2000كم على وشك الموت ؟ انقراضات جماعية ! ماذا ما كل هذا العناوين هل هي نشرة الاخبار من كوكب اخر ؟ لا لا يا عزيزي هذه مجرد بضع مشاكل تواجه كوكبنا الام من بين الاف المشاكل البيئية ، وقد تظن للوهلة الاولى ان هذا الخطر بعيد الحدوث او اننا لن نواجهها على الاقل في هذا القرن لكن مع الاسف سيكون حينها ظنك غير صحيحا فالكوكب الام سبق وان طرقت ابوابنا نحن البشر منذ عقود عن التغييرات البيئية ولكن لم يهتم احد لها، لاننا كنا مشغولين بحروبنا وتناسينا ولحد الان بان الكوكب ليس لنا نحن البشر فقط بل نتقاسمها مع كل الكائنات الحية ... ولان التغيير البيئي بالفعل الان تعمل عملها وتقتل ملايين الكائنات الحية وتذيب الجليد وتزيد مناسيب مياه المحيطات وتسمم هوائنا. و 97% من العلماء يعترفون بالتغيير المناخي وضرورة التصدي له لانه في الحقيقة هذا الموضوع مهم جدا و وخطر كبير ويجب ان تكون في مقدمة كل الاهميات فهي مرتبطة بمصيرنا كبشر على الارض ومستقبل الاجيال القادمة التي لربما نحن الجيل الاخير الذي يمكنه عمل التغيير قبل فوات الاوان فلربما اليوم الذي ستكون فيه تقريبا كل الكائنات الحية في متحف التاريخ الطبيعي بدل الغابات وحديقة الحيوانات قريبا جدا.ولانه ليس لنا كوكب اخر فنحن لسنا الا نقطة واحدة حية في كون يكاد يكون لامتناهيا ....ومن المتوقع ان ترتفع درجة الحرارة 6د بحلول 2050 في الشرق الاوسط وهي من اكثر المناطق التي ستتضرر سلبا بهذه التغيرات .

انا اكتب هذا من منطلق السعي لتحذير من المخاطر القادمة التي تهدد باعتقادي وجودنا على الارض او على الاقل وجود المخلوقات الاخرى التي اذا كان الكثير منا يهتم لها اصلا لكن بالطبع ربما ستكون مهتما اذا ما علمت بان الرفاهية التي اعتدت عليها لن تكون موجودا قريبا، لذلك احاول التنبيه لهذه المخاطر التي نحن في غفلة عنها. واذكر انني قبل 8 سنوات عندما كنت في الثالثة عشر قمت بلصق اوراق كبيرة عليها كتبت في احداها بلاستك ،زجاج ، مخلفات عضوية... عندما جاءت بلدية مدينة بغداد الى حيينا مجموعة من الحاويات الكبيرة الجديدة مني ظنا مني انني ساعمل تغييرا ولو بسيطا بهذا الامر من خلال فرز النفايات لكنني بعد ايام رايت ان لا احد كان مهتما بما هو مكتوب ، ولكن لا يهم لانني ادركت بان حكومة بلدي مشغولة في الصراع على السلطة ولا تهتم بالبيئة اطلاقا فكيف لها ان تنشأ مصانع لاعادة التدوير.

وساقوم بتنويهكم ببعضا من ابرز هذه التغييرات البيئية :

١.. ذوبان جليد الاقطاب

والسبب الاكبر او الابرز خلف هذه الجريمة البشعة او الهائلة صفوها بما شئتم من الكلمات السلبية ..هي ارتفاع نسبة الغازات الدفيئة في جو الارض بسبب النشاط البشري والغازات الدفيئة ليست فقط Co2 بل ايضا N2o ثنائي اوكسيد النتروجين وبخار الماء وغيره كل هذه الغازات مجتمعة تعمل على ما يعرف بظاهر الاحتباس الحراري Global Warming اي حبس الحرارة دون اطلاقها ايضا تسمى بظاهرة البيت الزجاجي حيث انها تشكل طبقة في الغلاف الجوي تمنع اشعة الشمس من مغادرة الارض بشكل موجات تحت حمراء فتحجزها بداخل الارض ويمكن ملاحظة هذا الشيء بوضوح في السيارات التي نتركها في الكراج في يوم حار . ولاحظ العلماء ان 10سنوات الاخيرة هي الاكثر حرارة منذ ان بدأ الانسان بتدوين درجات الحرارة بشكل دقيق منذ حوالي 150سنة وهي بارتفاع مطرد..بالحقيقة هذه الغازات جعلها الله لصالح مخلوقاته حيث انها تعمل على الحفاظ على درجة حرارة مناسبة للارض ولولاها لكانت درجة الحرارة اخفض ب50درجة مئوي من درجة الحرارة الحالية 15 درجة وتم ملاحظة هذا الامر لاول مرة من قبل عالم فرنسي قام بحساب درجة الحرارة المفترضة التي يجب ان تكون في الارض من خلال حساب نسبة الماء واليابسة والحرارة الخ...وتبين له انه كان يجب ان تكون الحرارة اخفض مما هو عليه بالواقع بكثير ...ولذلك بعد ان اكتشف هذه الطبقة وضعها في حساباته واستنتج الحرارة الفعلية....حيث يمكن لك القول ان هذه الغازات تعمل كعازل او غطاء للارض الام.

وظاهرة الاحتباس الحراري هذه هو المجرم الاكبر في عملية التغيير المناخي على سبيل المثال نشوء الاعاصير المدمرة وزيادة او انخفاض نسبة الامطار في مكان دون اخر وبتالي جفاف بحيرات بالكامل.

وايضا ذوبان جليد الاقطاب حيث يذوب جليد القطب الشمالي بنسبة 4% كل عام ومن المحتمل ان تكون خالية من الجليد بحلول 2054-2078 بسبب ارتفاع درجة حرارة الارض وكذلك لعوامل اخرى منها صراع تنقيب النفط الذي تدور رحاها في القطب الشمالي حيث ان احد اكبر شركات النفط في العالم شركة توتال الفرنسية صرحت عن مخاطر تنقيب النفط في القطب الشمالي وقالت (تعتبر نخاطر تسرب النفط عالية جدا في منطقة بيئية حساسة جدا مثل القطب الشمالي ) (لايجب ان تنقب شركات الطاقة عن النفط الخام في القطب الشمالي) ونتيجة لهذه العوامل يحدث هذا الذوبان في القطبين والذي يصاحبه بالتأكيد ذوبان الثلوح في الجبال ايضا وذبان الجليد يؤدي بدوره الى مشاكل كارثية اخرى لا يمكن الوقاية منها او ايقافها فذوبان الجليد فقط في القطب الجنوبي لوحده سيضيف 1.14 متر من الماء لمستوى سطح البحر في العالم، وخلال 10 اعوام الماضية فقط ارتفعت مياه المحيطات 4سم وهي بتزايد كبير كل عام. والمشكلة لا تكمن فقط في اضافة كميات كبيرة من الماء للميحطات بل ان ذوبان هذا الجليد يعني ايضا اطلاق كميات هائلة من الغازات الدفئية التي كانت محتجزة تحتها في التربة منذ الاف السنين الى الغلاف الجوي وبتالي تضاف هذه الكميات الى الكميات الاخرى التي تتثقل كاهل كوكبنا الام الى حدا لا يمكن تحمله اكثر من ذلك وبتالي زيادة الاحتباس الحراري وتفاقم المشاكل البيئية واتساع ثقب الاوزون التي سنأتي لذكره لاحقا.

وهنالك خطورة اخرى لا تقل خطرا عن اطلاق الغازات الدفئية او زيادة منسوب مياه الميحطات بسبب ذوبان الجليد، وهي ان الجليد يعمل على تبريد الجو في الارض وبالخصوص المياه وارتفاع حرارة مياه المحيطات ستؤدي الى زيادة حجم الماء في المحيطات ،حيث ان هذا الامر ناتج لحقيقة بسيطة تعلمناها في المدارس الابتدائية الا وهي ان الماء البارد حجمه اقل من الماء الحار كون الجزئيات تكون اكثر تباعدا في الماء الحار . لذلك ستؤدي الى زيادة نسبة المياه في المحيطات وبتالي فان الكثير من المدن الساحلية وجزرا بل حتى لربما دول بالكامل ستكون تحت الماء خلال الاعوام القادمة حيث ان ارتفاع منسوب الماء 1متر سيؤدي لغرق مدينة البندقية و2متر مدينة امستردام ولوس انجلوس وشنغهاي وبنغلادش وجاكرتا ...

ولذلك فقدت نشرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرا عام 2018 نصت فيه انه يجب خفض مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة وابرزها Co2 الى 45% بحلول 2030 على امل ان تكون 0% عام 2050 ليس لايقاف التغيير كونها كما اشرنا قد بدأت بالفعل وانما لتقليل من اثارها واعادة التوازن على المدى الطويل للارض. في حين ان هنالك من يذهب ابعدا من كل ذلك ويربط بين بعض الحروب الحالية مثل الحرب السورية وبين موجات الجفاف والحر الذي اجتاحت البلاد قبل الحرب بسنيين .وفي الواقع هم يستندون على دلائل تأريخية بذلك فبالفعل كثيرا ما كانت تترافق الثورات والحروب خلال العصور الماضية بموجات الجفاف والحر التي تجتاح البلاد وبالتالي تضعف الدولة وتتسبب بجوع المواطن.

وبالتاكيد فان ذوبان الجليد ستؤدي الى تدمير الحياة البيئية الرائعة والمتنوعة بشكل خلاب في القطبين فوق المياه وتحته وكما تعلمنا فان كل كائن حي في الطبيعة لها اهمية كبيرة جدا لكائن حي اخر وهكذا تتصل كل الكائنات الحية مع بعضها البعض في تناغم عجيب حيث ان بعض الحيوانات لا يمكنها الاستمرار مع او بدون وجود بعض الحيوانات الاخرى فلك ان تتخيل ماذا سيحصل بعد تدمير حياة بيئية فريدة كاملة هناك ؟ حقا ان هذا لشيء محزن بحق.

٢..تلوث الميحطات والقضاء على الحياة البحرية

البحارالتي توفر نصف الاوكسيجن والغذاء لمليار شخص لم يعد كما كنا نعرفها قبل الثورة الصناعية ذلك لاسباب كثيرة لكن ابرزها:

كما قلنا ارتفاع معدل درجة حرارة المحيطات وبالتالي تغير الظروف البيئية التي تعيش فيها الكائنات البحرية لدرجة لا يمكنها تحملها والتكييف معها وبالتالي موتها.

وايضا بسبب تلوثها بالنفط اما بسبب اعمال التنقيب التي تجري في البحار والمحيطات حول العالم حيث توجد حوالي 6000-6500منصة بحرية لتنقيب عن النفط حول العالم 4000منها فقط في خليج المكسيك،و تلك المنصات النفطية العملاقة التي تقبع فوق محيطاتنا تعمل على تدمير الحياة البيئية حولها بشكل لا يحمد عقباه حيث ان النفط المتسرب منها تؤدي لقتل كل الكائنات الحية التي تقع في طريقها. وتسرب النفط هذا ليس فقط من منصات النفط الثابتة بل من ناقلات النفط التي تجوب محيطات العالم ومن ابرز حواث التسرب تلك التي حدث عام 1967 بسبب ارتطام ناقلة نفط بريطانية بالشعاب المرجانية التي سناتي لذكرها. حيث ان تسرب 120الف طن من النفط الخام ادت الى تغطية المياه لاكثر من 320كم في البحر.

بالاضافة الى المياه العادمة مثل المياه التي تخلفها المصانع وبعض طرق الزراعة وايضا مياه الصرف الصحي والتي تقوم مجتمعة باستهلاك الاوكسجين الموجود في المياه وبتالي موت الاسماك على سبيل المثال خنقا بسبب نقص الاوكسجين . وفي البحر المتوسط وحده تلقي 120 مدينة بمخلفاته من الصرف الصحي الى البحر.

وايضا بسبب جرف قيعان المحيط من خلال شباك الصيد التي لا تترك خلفها الا ارضا جرداء فارغة بعد ان كانت عامرة بالحياة حيث انها على سبيل المثال تقوم بهدم الحاجز المرجاني الذي استغرق بناءها الاف السنين في بضع ثواني فقط من اجل ان تصل الى مائدتك ومائدتي بعض الاسماك الملوثة بالبلاستك والنفط والمواد الكيمائية .

كل تلك العوامل وغيرها الكثير تؤدي الى القضاء على الحياة البحرية بشكل كامل حيث ان الكثير من انواع من الكائنات البحرية معرضة للانقراض او بالفعل انقرضت . وحسب دراسة لمجلة الساينس( العلوم) فان الكائنات البحرية الكبيرة على سبيل المثال الاسماك والحيتان هي الاولى بقائمة الحيوانات المعرضة للانقراض وذلك لاول مرة منذ 500مليون سنة. ووفقا للتقرير فاننا نعيش الان عصرا للانقراض الجماعي للكائنات الحية على كوكبنا. بالاضافة الى المروج البحرية التي تسمى ايضا على غرار الغابات التي هي رئة اليابسة فان تلك المروج الخضراء هي رئات المحيطات حيث انها تنتج الاوكسجين وايضا هي مسكن للكثير من الكائنات البحرية . وايضا الشعاب المرجانية معرضة للانقراض حيث ان 35% منها انقرضت او انها تموت في الحيد المرجاني العظيم التي تعتبر اكبر كائن على وجه الارض فهي بطول اكثر من 2000كم شمال استراليا. وان 60% من الحاجز المرجاني حول العالم ستكون قد انقرضت بالفعل بحلول 2030 اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الان بسسب ارتفاع حرارة المياه مما يؤدي الى تفكك الاحجار الكلسية التي تبنى عليها مستعمرات الشعاب المرجانية مستعمراتها . ووفقا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالمناخ بعام 2018 فان ارتفاع معدل درجة حرارة الارض ب1.5 درجة مئوية سيؤدي للقضاء على 70-90% من الشعاب المرجانية حول العالم وارتفاعها 2درجة سيؤدي الى انقراضها بنسبة 99%. وانقراض الحيد المرجاني يعني فقدان توازن كبير في المياه البحيرة وفقدان ما لايقل عن ربع الاسماك التي تعتاش عليها بالاضافة للكثير من المخلوقات الصغير والكبيرة بعد ان تصبح تلك الحيدان المرجانية عبارة عن مقابر جماعية لا حياة ولا الوان ولا حركة فيها بعد ان كانت زاخرة بالحياة قبل ان تمسها تطفل البشر. ومن ابرز الكائنات البحرية المعرضة للانقراض هي :

سلحفاة منقار الصقر، فقمة اسد البحر، والحوت الازرق والاحدب وخروف البحر وبعض انواع الدلافين....وتطول القائمة لالاف الكائنات الحية. ويقدر العلماء بانه يجب حماية ما لايقل عن 30% من نسبة المحيطات واعتبارها محميات طبيعية للحفاظ عليها من الانقراض في انه لم يتم تأمين اكثر من 3% لحد الان.

٣.. ازالة الغابات

تغطي الغابات30%من مساحة الارض وتكمن اهمية الغابات بكونها مسكن ل80% من الكائنات الحية التي تعيش في اليابسة. وازلة الغابات يعني هدم مساكنهم والقضاء عليهم . ففي خلال الفترة الممتدة بين العام 2000-2012 كان في كل ثانية يتم قطع مساحة تعادل حجم ملعب كرة القدم في العالم . وايضا كما تعلمون فهي تعمل على انتاج الاوكسجين وحجز ثنائي اوكسيد الكاربون في جذوها بالاضافة الى انه يمكن لشجرة واحدة كبيرة ان تطلق سنويا حوالي 250طن من الماء في الجو مما يؤدي الى تلطيف الجوا وكمال دورة المياه بهطول تلك الابخرة على شكل امطار. وازالة الغابات يعني نقصا في الاوكسجين وزيادة في نسبة ثنائي اوكسيد الكاربون مما يؤدي لتفاقم ظاهر الاحتباس الحراري بوتيرة اسرع. فحسب احصائيات الامم المتحدة فان 25% من ثنائي اوكسيد الكاربون ناتج من ازالة الغابات واطلاق تلك الغازات الموجودة في الاشجار للجو فلذلك فهي تضيف سنويا ملياري طن من ثنائي اوكسيد الكاربون للغلاف الجوي. وايضا فقدان الاشجار التي تعمل كغطاء للنباتات الاخرى من اشعة الشمس وبتالي جفاف الكثير منها وايضا حدوث الفيضانات والجفاف كون الاشجار تستهلك المياه وتطلقها في الجو مرة اخرى.وايضا حدوث العواصف الترابة وتعرية التربة حيث انه على سبيل المثال ازالة الغابات على قبالة السواحل مثل اشجار المانغروف تؤدي الى تاكل تلك التربة التي ستكون بدون درع واقي لها من امواج المحيط وبتالي فهي ستتأكل شيئا فشيئا الى ان تصبح جزء من المحيط.

وتكمن الاسباب خلف هذه الظاهرة الخطيرة جدا والمسببة لانقراضات جماعية للكثير من الكائنات الحية التي لربما لم تكتشف بعد حتى الان والزراعة والزحف العمراني وعمل الطرق والمشاريع الصناعية والتنقيب عن النفط والمعادن...

المخاطر التي تواجه التنوع الاحيائي بالارض

ويقدر عدد انواع الكائنات الحية حول العالم ب12-14 مليون نوع وان نسبة 12-13% فقط هي المدروسة حتى الان. ويقدر العلماء ان حوالي 50الف -100الف نوع من الحيوانات تنقرض سنويا حول العالم. وهنالك بالفعل الاف الكائنات التي تنقرض حتى قبل ان يتم اكتشافها وان معدل الانقراض هذا لم يحدث منذ 65 مليون سنة عندما انقرضت الديناصورات. حيث ان 1من 4 من نسبة الثدييات و1من 7 من نسبة النباتات و1-8 من نسبة الطيور معرضة للانقراض في القريب العاجل .

ولذلك يقوم العلماء حول العالم بمشروع يسمى سفينة نوح المجمدة نسبة الى سفينة نوح ع حيث تقوم مختبرات حول العالم بحفط الانسجة والحمض النووي للحيوانات المعرضة للانقراض او التي انقرضت بالفعل وتلك الانسجة من الممكن ان تبقى في ظروف الحفظ المثالية لاكثر من 100الف سنة.

ومن ابرز الحيوانات المعرضة للانقراض حيوان الليمور الذي لم يبقى منها سوء 30 في العالم وكلها تعيش في جزيرة مدغشقر. وسلحفاة

مصادقة على معاهدة وفق هذا النص في الامم المتحدة . ويمكنك من خلال موقع المنظمة ان تضم صوتك من اجل انقاذ المحيطات وعمل المحميات الطبيعية واستعمال الطاقة المتجددة وتقليل الغازات الدفيئة من خلال التوقيع على تلك الملفات فالمنظمة تحاول جمع صوت الواعيين بالمخاطر البيئية لاظهارها للعالم.

ايضا هنالك الاف من الطلاب حول العالم وخصوصا طلاب الثانويات والجامعات يضربون عن الدوام ايام الجمع من اجل المستقبل تحت مسمى Fridays for Future او( جمعة من اجل المستقبل )لكي تنتبه الحكومات على البيئة وعلى مستقبلهم ولو انني اعلم ان بعض الحكومات صماء فهي لا تملك اذانا لكن لا باس بالمحاولة .

كل تلك الاعمال وغيرها لو عملتها كفرد في عائلتك فبالتأكيد ستثير انتباه عائلتك على الاقل وتغير من سلوكهم تجاه البيئة وهكذا تتسع الدائرة. اذ الخيار بيدنا فاما ان ننتبه ونتدارك الخطر او ندمر قلعتنا ومستقبلنا واحلامنا بيدنا. بالنهاية الا ترى ان كل تلك المخاطر تستوجب الاهتمام والالتفات الى الكائنات الحية التي نقضي عليها بمخلفاتنا من الاسماك والسلاحف والفيلة والشعاب المرجانية والدببة والبطاريق القطبية ..الخ من الاف الكائنات الحية التي هي على وشك الانقراض او انقرضت بالفعل....الخيار لك والتغيير بيدك..؟!

الغابة الذي لم يبقى منها سوء 1000 بسبب فقدانها لمواطنها. وببغاء البراكيت الصغير الذي لم يبقى منها سوء 200 بسبب فقدانها لغذائها لانتشار الفئران في الاماكن التي تتواجد فيه مما يؤدي الى موتها جوعا.

الباندا العملاقة التي كانت ضحية لصيد بسبب فرائها الناعم، ولذلك لم يبقى منها سوى 1000حسب احصائية في عام 2006. النمر السايبيري الذي لم يبقى منها سوء 400-550. الفيل الافريقي الذي تم قتل حوالي 100الف منها فقط منذ عام 2010 بسبب عاجها التي يتم تداوله خصوصا في الصين ولذلك فان قانونية التجارة بالعاج في الصين ادت لكل هذه الاعداد الميتة من الفيلة.

٤..ثقب الاوزون:

وهو ثقب يظهر سنويا خلال بعض الاشهر في القطب الجنوبي وتكون كل مرة اكبر من سابقتها حيث ان 50% من طبقة الاوزون الموجودة في القطب الجنوبي تختفي بسبب بعض الغازات التي في مقدمتها الغازات المستعملة في اجهزة التبريد.

وايضا هنالك انخفاض في نسبة طبقة الاوزون في القطب الشمالي بسنبة 10-15% . ونقص الاوزون لا يقتصر على القطبين فقط بل انها موجود فوق الدول الصناعية الكبرى كالصين والولايات المتحدة وروسيا . وكما تعلمون فان انخفاض تلك الطبقة الرقيقة من الاوزون في الجو يؤدي لتسرب كميات اكبر من الاشعة الفوق بنفسجية الضارة القادمة من الشمس للارض . وهذه الاشعة تهدد الجهاز المناعي للانسان وتسبب له سرطان الجلد والعين وكذلك تلحق الضرر بالنبات من خلال تدمير الكلوروفيل او المادة الخضراء الموجودة فيها والتي من خلالها تقوم بانتاج غذائها وايضا الاوكسجين.

٥..مشكلة المخلفات البشرية

ان اهم هذه المخلفات واخطرها والتي لربما لا مجال لمقارنتها مع المخلفات الاخرى الا لربما المخلفات النووية . وهي المخلفات التي تكون نتيجة لنشاطنا اليومي في منازلنا بالمطعم بالمدرسة بالجامعة....الخ الا وهي البلاستك الذي يتم تصنيعه من مواد اهمها النفط والغاز الطبيعي والفحم وتم صنع البلاستك لاول مرة في النصف الاول من القرن التاسع عشر ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف انتاجها ابدا بل هي في ازدياد وابرز المنتجين للبلاستك هما الولايات المتحدة واليابان. وابرز الشركات المستهلة لها هي كوكا كولا وبيبسي. مشكلة البلاستك ناهيك عن مخاطره الصحية التي تؤثر في الجينات فهي غير قابلة للتحلل بسهولة فهي تحتاج على الاقل 400عام لكي تتحلل بالاضافة الى ان 9% من البلاستك فقط يتم اعادة تديره ، اذا كيف يتم التخلص منها؟ بالواقع ليست هنالك حلولا جملية او متطورة بهذا الامر لانه يتم اللجوء الى اما حرقه وبتالي اطلاق الغازات الدفئية والسامة او طمرها وبتالي تسمم التربة والضرر بالغطاء النباتي او تنتهي بها الامر وهو الاكثر شيوعا بالبحار حيث ينتهي كيس التسوق الذي نستعمله ببطن احد السلاحف او الاسماك .

12مليون طن من البلاستك يتم القاءها في المحيطات وهذا يعادل تقريبا افراغ شاحنة نفايات كل دقيقة في البحر لذلك توجد ما يقل عن5 ترليونات قطعة بلاستيكية في بحارنا وميحطاتنا حول العالم الان وهذه الكمية تكفي للف الارض 400مرة وهي غير قابلة للتحل .

ماذا عسانا ان نفعل؟

بعد كل تلك المخاطر التي لا تعد بمستقبل مزدهر لاي كائن حي على سطح الارض يجب ان لا نقف مكتوفي الايدي وان لا نستهين بتاثيرنا في محيطنا وبمقدار النفايات التي نتسبب بها في كل عام فعلى سبيل المثال حاول ان تقوم بتدوين كل ما تخلفه من نفايات لشهر واحد على الاقل وبذلك ستعرف المقدار سنويا. التغيير يبدأ بك فلو عملت انت وحدك وفق نصائح مثل ان لا تستعمل المنتجات البلاستيكية كثيرا كاستعمال اكياس التسوق مرارا وتكرار او عدم استعمال بعض المنتجات ابدا مثل الصحون والملاعق والاكواب البلاستيكية والترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية والماء وركوب الدراجات الهوائية بدل النارية اذا كنت تستعملها على سبيل المثال لذهاب الى المدرسة او السكوتر، وايضا المشاركة في حملات التشجير وتوعية الاصدقاء ودعم المنظمات التي تعمل على الحفاظ على البيئة بالقليل من المال وليس شرطا ان تدعم المنظمة الموجودة في مدينتك او بلدك بل حول العالم لاننا بالنهاية نتشارك نفس الكوكب على سبيل المثال منظمات مثل السلام الاخضر والصندوق العالمي للطبيعة ومنظمة حماية الطبيعة وغيره...كل تلك المنظمات تقريبا تعتمد على ما نتبرع به لهم من اجل انقاذ كوكبنا فهي منظمات لا تقبل الدعم الحكومي من اي دولة بل تشجع الناس على دعمها والحفاظ على البيئية.

حيث ان منظمة السلام الاخضر GreenPace تسعى لانشاء محمية بمحيط القطب الجنوبي لتكون اكبر محمية في الارض ومن اجل ذلك اطلقت في 11نيسان 2019 رحلة من القطب الى القطب اي من القطب الشمالي الى الجنوبي في رحلة تستغرق حوالي عام تسعى من خلالها تسليط الضوء على التهديدات التي تواجهها محيطاتنا وللعمل وبتالي دعم معاهدة عالمية لحماية المحيطات التي تقع خارج المياه الوطنية للدول. حيث تهدف الى عمل محميات بحرية تغطي ما لايقل عن 30% من محيطات العالم بحلول 2030