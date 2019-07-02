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فورين بوليسي: غرور ترامب إحدى أزمات السياسة الخارجية الأميركية


يقول الكاتب جيمس تروب في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي، إن الافتقار لما يسميه "الحدس الرئاسي" ظل عبر التاريخ الأميركي سببا في إثارة النكبات الدولية، وإن غرور الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات يشكل رسميا أزمة تعتري سياسة الولايات المتحدة الخارجية.

ويرى تروب -وهو باحث في مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك- أن معاوني ترامب دفعوه لفسخ الاتفاق النووي مع إيران، ومن ثم التحايل على طهران لجعلها في موقف يُمكِّن الولايات المتحدة من المبادرة بالعداء تجاهها وإلقاء اللوم على الإيرانيين.

واستعرض تروب شواهد من التاريخ الأميركي المعاصر لرؤساء تعاملوا مع الأزمات الدولية بأشكال مختلفة. وقال إن السياسة الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية اتسمت في جزء منها بصراع بين من ينبهون إلى التداعيات المحتملة الناجمة عن تصرفات واشنطن، ومن يتجاهلونها.

ويقول إن كلا من الرئيسين هاري ترومان ودوايت آيزنهاور تجنب إطلاق "إشارات خرقاء تنطوي على تهديدات" ضد روسيا. وعلى العكس منهما كان الرئيس جون كينيدي الذي أبدى استعداده لدفع أي ثمن لضمان ديمومة مبدأ الحرية وإنجاحه.

خليج الخنازير

ويضيف أن كينيدي أقدم في بادئ الأمر على غزو خليج الخنازير (الساحل الجنوبي لكوبا) ثم وافق على زيادة هائلة في الإنفاق لتعزيز القدرات العسكرية النووية والتقليدية لبلاده. وجاء رد الزعيم السوفياتي حينها نيكيتا خروتشوف سريعا، فبنى حائط برلين، وانسحب من اتفاق حظر التجارب النووية، ونصب صواريخ نووية في كوبا.

ويشير إلى أن الرئيس جورج بوش الأب كان على دراية "عميقة" بأحوال العالم عندما اعتلى سدة الحكم ولم يعتره شعور مسبق بالغايات المتجاوزة للحدود الممكنة. فقد كان مدركا لضرورة مساعدة الزعيم السوفياتي آنذاك ميخائيل غورباتشوف على إدارة عملية تفكيك الاتحاد السوفياتي ومعاملته كحليف وليس عدوا وعدم الشماتة به.

ويضيف أن الرئيس باراك أوباما مضى إلى أبعد من ذلك. ففي الخطاب الذي ألقاه بالقاهرة في يونيو/حزيران 2009، أبدى احتراما للدين الإسلامي، واعترف بالأخطاء التي ارتكبها الاستعمار، وذلك في إطار سعيه للحصول على اعترافات تبادلية من شأنها تأسيس علاقة جديدة تقوم "على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

ويقول تروب إن أوباما أخفق مع ذلك في محاولاته كسب إيران لجانبه وإقناعها بالإتيان بتصرفات مماثلة ذات طبيعة إستراتيجية. وكان نتاج ذلك أنه استطاع إقناع مجلس الأمن الدولي بالموافقة على فرض عقوبات مشددة أرغمت الإيرانيين في نهاية المطاف على الجلوس إلى مائدة المفاوضات.

أقنعة غطرسة

ويضيف أن ترامب في المقابل لم يكن يعاني بطبيعة الحال مما سماها كاتب المقال "المثالية المخدِّرة" لجورج بوش. فالرئيس ترامب –بنظر جيمس تروب- "يرتدي أقنعة الغطرسة لا المبادئ"، فقد أتاحت له السطوة الهائلة لأميركا الاستئساد على الآخرين، وهذه هي جبِلته الثانية التي لا تجعله يعاني من تبعات تصرفاته.

 

ويقول إنه مما لا شك فيه أن ترامب ظن أن إيران ستقر بالهزيمة وتنسحب أمامه، إلا أن ذلك لم يحدث يقينا تقريبا. وعلى العكس من مستشاريه، فإن ترامب لا يريد حربا مع إيران، لكنه ظل يتصرف بطريقة تجبر على الاختيار بين العداء و الانكفاء، حسب تعبير مقال فورين بوليسي.

 

 

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