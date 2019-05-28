بالفيديو ..... مستشار أردوغان يحذر وينتقد الملك سلمان

مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي يوجه خطابا مفتوحا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.. عبر مقال صحفي يوجه انتقادات حادة، ويحذر من كارثة كبيرة تجر السعودية إلى الهاوية.

موقف جديد يصب الزيت على نار العلاقات المتوترة أصلا بين أنقرة والرياض على خلفية عدة قضايا، يتصدرها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

نناقش خلفيات وتداعيات هذه المواقف، ونبحث على ضوئها مستقبل العلاقات السعودية التركية.