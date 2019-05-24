التقارير

عزل ترامب؟


من جديد تظهر للعلن خلافات الداخل الأميركي..

ها هي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تتهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بالتورط في عملية تستر وعرقلة لتحقيق العدالة، في تجاوز قد يصل حد العزل قبل أن تعود لتقول هذه المرة إن الظروف الراهنة غير ملائمة لذلك.. في الجانب الآخر، ترامب ينفى هذا الإدعاء بشدة ويتهم الديمقراطيين بالسعي لتقسيم الولايات المتحدة. بين الجانبين، تخرج أصوات من الكونغرس لتحذر من مغبة أن يغامر الرئيس الأمريكي بمهاجمة إيران لتفادي مساعي عزله.. بالتفاصيل نتحدث عن خيارات الطرفين وتداعياتها داخل وخارج الولايات المتحدة..

 

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