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تفاصيل وصور جديدة عن استهداف مركز البشير في النجف


كشف مصدر امني، اليوم، الجمعة، عن تفاصيل وصور جديدة حول حادثة حريق مركز البشير للتسوق/ 3، مشيرا الى أن الاستهداف تم بصاورخ واحد "مضاد للأشخاص".

وقال المصدر، إن "معلومات وردت الى شرطة النجف، فجر اليوم الجمعة، بوجود انفجار ضمن منطقة حي العسكري"، مبينا أنه "وبعد الوصول إلى منطقة الحادث واجراء الكشف الموقعي من قبل المفارز المختصة تبين وجود انفجار صاروخ RBG7 مضاد للأشخاص عدد واحد استهدف مول البشير / 3 الطابق الثالث". 

وأوضح المصدر، أن "الانفجار اسفر عن حريق جزئي في الطابق الثالث، دون حدوث خسائر بشرية"، مشيرا الى "وجود اضرار مادية لم تقدر قيمتها حتى الان".

 

 

وافاد شهود عيان في محافظة النجف، فجر اليوم الجمعة، باحتراق مركز البشير للتسوق في حي العسكري بمحافظة النجف، وسط انباء باستهدافه من قبل مسلحين باسلحة متوسطة وخفيفة، في حين قال مسؤولوا المركز عبر صفحة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المركز تعرض الى ضرب بالقاذفات والاسلحة الثقيلة، مشيرين الى أنهم يواجهون ما وصفوهم بأنها "عصابة ارهابية".

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تفاصيل وصور جديدة عن استهداف مركز البشير في النجف
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