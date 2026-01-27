الأخبار

بعد تأجيلها.. 85 نائباً فقط حضروا الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية


أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، حضور 85 نائباً فقط للجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، ان رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي "قرر تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؛ لعدم اكتمال النصاب، حيث كان عدد الحضور 85 نائباً".

وتسلم الحلبوسي، وفق البيان، "طلبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني للتأجيل؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".

ويشترط الدستور نصاباً مرتفعاً لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتمثل بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي ما لا يقل عن 220 نائباً، مع ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى، قبل الانتقال إلى الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية.

ينص الدستور على أن ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من جلسته الأولى، ليقوم الرئيس المنتخب بعد ذلك بتكليف مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عدداً” بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً. ويمنح رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية.

وبذلك، فإن أي تأخير أو تعطيل في انتخاب رئيس الجمهورية ينعكس مباشرة على ملف تشكيل الحكومة، ويؤجل حسم السلطة التنفيذية، وهو ما يفسر حساسية الصراع الدائر حالياً، وحدّة المواقف المتبادلة.

وأعلن مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن “مجلس النواب أعلن قائمة الأسماء النهائية لمرشحي منصب رئيس جمهورية العراق:

1. شوان حويز فريق نامق

2. أحمد عبد الله توفيق أحمد

3. حسين طه حسن محمد سنجاري

4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله

5. اسو فريدون علي

6. سامان علي إسماعيل شالي

7. صباح صالح سعيد

8. عبد الله محمد علي ظاهر العلياوي

9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد

10. إقبال عبد الله أمين حليوي

11. نزار محمد سعيد محمد كنجي

12. سردار عبد الله محمود تايمز

13. فؤاد محمد حسين بكي

14. مثنى أمين نادر

15. نوزاد هادي مولود

16. خالد صديق عزيز محمد

17. آزاد مجيد حسن

18. رافع عبد الله حميد موسى

19. سالم حواس علي الساعدي”.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
