بعد تأجيلها.. 85 نائباً فقط حضروا الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية

أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، حضور 85 نائباً فقط للجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، ان رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي "قرر تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؛ لعدم اكتمال النصاب، حيث كان عدد الحضور 85 نائباً".

وتسلم الحلبوسي، وفق البيان، "طلبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني للتأجيل؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".

ويشترط الدستور نصاباً مرتفعاً لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتمثل بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي ما لا يقل عن 220 نائباً، مع ضرورة الحصول على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى، قبل الانتقال إلى الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية.

ينص الدستور على أن ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من جلسته الأولى، ليقوم الرئيس المنتخب بعد ذلك بتكليف مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عدداً” بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً. ويمنح رئيس الوزراء المكلف مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية.

وبذلك، فإن أي تأخير أو تعطيل في انتخاب رئيس الجمهورية ينعكس مباشرة على ملف تشكيل الحكومة، ويؤجل حسم السلطة التنفيذية، وهو ما يفسر حساسية الصراع الدائر حالياً، وحدّة المواقف المتبادلة.

وأعلن مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن “مجلس النواب أعلن قائمة الأسماء النهائية لمرشحي منصب رئيس جمهورية العراق:

1. شوان حويز فريق نامق

2. أحمد عبد الله توفيق أحمد

3. حسين طه حسن محمد سنجاري

4. نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله

5. اسو فريدون علي

6. سامان علي إسماعيل شالي

7. صباح صالح سعيد

8. عبد الله محمد علي ظاهر العلياوي

9. عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد

10. إقبال عبد الله أمين حليوي

11. نزار محمد سعيد محمد كنجي

12. سردار عبد الله محمود تايمز

13. فؤاد محمد حسين بكي

14. مثنى أمين نادر

15. نوزاد هادي مولود

16. خالد صديق عزيز محمد

17. آزاد مجيد حسن

18. رافع عبد الله حميد موسى

19. سالم حواس علي الساعدي”.