بارزاني يبحث مع المبعوث الأمريكي وقيادات كردية مستقبل الاستقرار في سوريا

استضاف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت ( 17 كانون الثاني 2026 )، اجتماعاً مهماً في بيرمام جمع أطرافاً أمريكية وكردية لبحث سبل إحلال السلام والاستقرار في سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان أن "الأخير استضاف، في بيرمام، اجتماعاً مهماً ضمّ السفير توماس باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون سوريا وويندي غرين، القنصل العام الأمريكي في أربيل، والجنرال كيفن لامبارت، قائد القوات الأمريكية في سوريا، والكولونيل زاكاريا كورك، والجنرال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، ومحمد إسماعيل، رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)".

وأضاف البيان أن "الرئيس بارزاني بارزاني رحب خلال اللقاء بجميع الأطراف، معرباً عن شكره وتقديره لاستجابتهم وحضورهم هذا الاجتماع بغية إحلال السلام ومنع استمرار العنف في ظل هذه الظروف الخاصة، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية وضرورة الحوار والاستقرار والتعايش في سوريا الجديدة".

من جانبه، قدّم السفير توماس باراك، بالنيابة عن الولايات المتحدة، شكره وتقديره للرئيس بارزاني على الاستضافة وتنظيم الاجتماع، إضافة إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه.

وتبادل الحاضرون الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا، وسلّطوا الضوء على جملة من الخطوات العملية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وفقاً للبيان.