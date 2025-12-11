نقابة أطباء الأسنان تدعو لرفع معدلات القبول في الكليات الحكومية والأهلية

دعت نقابة أطباء الأسنان، اليوم الخميس، مجلس الوزراء الى رفع معدلات القبول في كليات طب الأسنان الحكومية والأهلية للحفاظ على مستوى التعليم والجودة.

وبحسب وثيقة أن "الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود زيادة كبيرة في أعداد الطلبة المقبولين في كليات طب الأسنان، حيث ارتفع العدد من نحو 1600 طالب إلى أكثر من 6500 خلال العام الدراسي 2023–2024، وهذه زيادة تفوق الحاجة الفعلية للسوق".

وتابعت أن "هذا التوسع يتعارض مع المؤشرات الصحية المعتمدة دولياً والتي تقدر الحاجة الحقيقية لطبيب أسنان واحد لكل 700 مواطن، في حين بلغ العدد في العراق 29 ألف طبيب، وهي نسبة تفوق الحاجة الفعلية بنحو ثلاثة أضعاف".