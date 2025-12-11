الأخبار

الشيخ الخزعلي يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والاعمار والمياه


بحث الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد، مع السفير الياباني في العراق اكيرا اندو تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والاعمار والمياه.

وذكر بيان لمكتب الشيخ الخزعلي ، ان السفير قدم ، خلال اللقاء، تهانيه بمناسبة نجاح الانتخابات وفوز حركة "الصادقون" ، مؤكداً :" ان اجراء الانتخابات في موعدها يمثل خطوة ايجابية تعكس استقرار المسار الديمقراطي في البلاد".

وجرى ، خلال اللقاء ، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق واليابان، خصوصاً في مجالات التعليم وبناء المدارس النموذجية، ومشاريع معالجة المياه، الى جانب بحث فرص التعاون في اعادة اعمار قطاع الكهرباء.

واكد الشيخ الخزعلي اهمية الجهود المبذولة للاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة ، بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي، مشيداً بالدور الايجابي الذي تلعبه اليابان في دعم المشاريع التنموية داخل العراق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية ونظيره الأرميني يبحثان تطورات الوضع الدولي والإقليمي وتعزيز التعاون في ظل التحديات التي يشهدها العالم
نقابة أطباء الأسنان تدعو لرفع معدلات القبول في الكليات الحكومية والأهلية
الشيخ الخزعلي يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والاعمار والمياه
إنقاذ 6 مزارعين حاصرتهم السيول شمال ميسان
الموارد المائية تكشف: الأمطار رفعت مخزون السدود بأكثر من 700 مليون متر مكعب
النزاهة تطلق حملة "دق الباب" لمكافحة الفساد
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الوعي في زمن الفوضى المعلوماتية.. معركة الحقيقة مع آلة الكذب الإعلامي
بالوثائق.. وزارة المالية تحدد آلية احتساب "كتب الشكر" والقِدَم للموظفين
إطلاق منصة "أمين" الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والابتزاز في العراق
العراق الخامس عربياً والـ45 عالمياً في تصنيف القوة والنفوذ لعام 2025
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك