الشيخ الخزعلي يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والاعمار والمياه

بحث الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد، مع السفير الياباني في العراق اكيرا اندو تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم والاعمار والمياه.

وذكر بيان لمكتب الشيخ الخزعلي ، ان السفير قدم ، خلال اللقاء، تهانيه بمناسبة نجاح الانتخابات وفوز حركة "الصادقون" ، مؤكداً :" ان اجراء الانتخابات في موعدها يمثل خطوة ايجابية تعكس استقرار المسار الديمقراطي في البلاد".

وجرى ، خلال اللقاء ، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق واليابان، خصوصاً في مجالات التعليم وبناء المدارس النموذجية، ومشاريع معالجة المياه، الى جانب بحث فرص التعاون في اعادة اعمار قطاع الكهرباء.

واكد الشيخ الخزعلي اهمية الجهود المبذولة للاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة ، بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي، مشيداً بالدور الايجابي الذي تلعبه اليابان في دعم المشاريع التنموية داخل العراق.