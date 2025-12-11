إنقاذ 6 مزارعين حاصرتهم السيول شمال ميسان

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني في ميسان، اليوم الخميس ( 11 كانون الأول 2025 )، بإنقاذ ستة مزارعين حاصرتهم سيول جارفة في جزيرة قرب الشريط الحدودي مع إيران ضمن قاطع علي الغربي شمال المحافظة.

وقال المصدر إن "السيول القادمة من الجانب الحدودي نتيجة غزارة الأمطار حاصرت المزارعين لأكثر من ثماني ساعات، قبل أن تتدخل فرق الدفاع المدني بجهد موحد وبالتنسيق مع قيادة العمليات بعد تحديد موقعهم بشكل دقيق".

وأضاف أن "العملية كانت معقدة بسبب قوة تدفق السيول وصعوبة تضاريس المنطقة، فضلا عن تعذر تحليق الطائرات نتيجة سوء الأجواء وانتشار الضباب"، مبينا أن "زوارق الإنقاذ تمكنت من الوصول إليهم وإخلائهم بشكل آمن، وضمان وصولهم سالمين".

وخلال اليومين الماضيين شهد قضاء علي الغربي ومناطق شمال ميسان تدفق موجات سيول قادمة من الحدود الإيرانية عقب موجة أمطار غزيرة، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه في عدد من الوديان والأراضي المنخفضة وقطع طرق ثانوية قرب البازركان ومناطق حدودية أخرى، وسط تحذيرات من استمرار تدفق السيول لساعات إضافية والدعوة إلى استثمار هذه الكميات في مشاريع حصاد المياه ودعم الخزين الجوفي.

كما ضربت سيول عنيفة عددا من مدن إقليم كردستان، ولا سيما قضاء جمجمال في السليمانية ومناطق في محافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين، فضلا عن تضرر أكثر من 500 دار سكنية ومحال تجارية وانقطاع طرق رئيسية، بحسب إحصاءات أولية للإدارات المحلية ودوائر الدفاع المدني هناك.