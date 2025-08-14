وفد من شبكة الإعلام العراقي يزور كربلاء المقدسة ويتفقد جهود تغطية زيارة الأربعين

أجرى وفد من شبكة الإعلام العراقي ضم كلًا من رئيس مجلس الأمناء ثائر الغانمي ورئيس الشبكة كريم حمادي، والوفد المرافق لهما، اليوم الخميس، زيارة إلى محافظة كربلاء المقدسة، فيما أكد أن شبكة الإعلام حشدت كل الإمكانيات لتغطية شاملة للحشود المليونية بزيارة الأربعين، حيث التقى الوفد بمحافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي الذي أشاد بالدور الذي تؤديه شبكة الإعلام العراقي من خلال ما تقدمه من إعلام مهني مسؤول وصناعتها لخطاب جامع يعضد الثوابت الوطنية ويساهم بعملية الإعمار والتنمية ويعزز منهج دعم الدولة، كما استعرض الخطابي جهود الحكومة المحلية، وبدعم رئيس مجلس الوزراء والوزارات والهيئات الخدمية الأخرى والمواكب الحسينية، في تهيئة الأجواء الملائمة لإنجاح الزيارة الأربعينية وخدمة الزائرين، وتحدث الخطابي عن قصة النجاح التي تشهدها محافظة كربلاء المقدسة على مستوى إنجاز البنى التحتية وإقامة المشاريع الخدمية بمستوى يليق بهذه المدينة المقدسة وأهلها الكرام".

بالمقابل، ذكر رئيس مجلس الأمناء ثائر الغانمي: إن "هذه الزيارة تأتي في سياق الاهتمام الحكومي الكبير الذي توليه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للزيارة الأربعينية، التي تستنفر فيها كل الجهود لخدمة الزائرين وإنجاح هذه الشعيرة المباركة"، مؤكدًا الاستعداد، لـ "تعزيز التعاون بين الشبكة والمحافظة وبجميع المستويات".

كذلك، أكد رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، خلال اللقاء، حرص الشبكة على "التعاون الوثيق مع محافظة كربلاء المقدسة؛ لما تمثله هذه المدينة من رمزية خاصة ومكانة كبيرة في نفوس العراقيين، حتى صارت هوية عراقية يُفتخر بها أمام العالم".

واستعرض حمادي جهود الشبكة في تغطية ومواكبة مراسم الزيارة الأربعينية والجهود الخدمية والأمنية المقدمة" مؤكدًا، أن "الشبكة ومنذ اللحظة الأولى حشدت كل إمكاناتها لتكون بمستوى الحدث، وصولًا لتقديم تغطية شاملة للحشود المليونية والخدمات المقدمة لهم من جميع الوزارات والجهات الحكومية والمواكب الحسينية".

والتقى الوفد بكوادر شبكة الإعلام واطلع ميدانيًا على جهودهم المبذولة في تغطية هذا الزحف المليوني الهادر، كما أجرى جولة في المركز الإعلامي الذي توفره العتبة العباسية المقدسة، والذي يقدم خدماته مجانًا للإعلاميين"، مشيدًا بتعاون العتبة العباسية المقدسة مع كوادر شبكة الإعلام العراقي والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها لهم.