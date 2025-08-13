العراق وتركيا يؤكدان استمرار التعاون بملفات ضبط الحدود والمياه ومكافحة الإرهاب والمخدرات

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي والسفير التركي، انيل بورا انان، اليوم الأربعاء، ضرورة استمرار تعاون البلدين في قضايا وملفات ضبط الحدود والمياه ومكافحة الإرهاب والمخدرات، حيث ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ، استقبل اليوم ، السفير التركي لدى بغداد ، انيل بورا انان".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الجارين ، وأهمية استمرار التعاون في القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، كما شهد اللقاء أيضا، بحث ملف المياه وتنفيذ الشركات التركية للبنى التحتية المائية في العراق ، وكذلك ملف أمن الحدود بين البلدين".

كما أكد الجانبان، على "ضرورة استمرار تعاون البلدين الجارين في القضايا والملفات التي تتعلق بضبط الحدود وملف المياه ومكافحة الإرهاب والمخدرات، وبما يعزز أمن واستقرار البلدين والمنطقة".