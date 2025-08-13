وزير النقل: التفويج العكسي مستمر حتى إعادة آخر زائر في كربلاء المقدسة

أكد وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي ، اليوم الأربعاء، استمرار الجولات الميدانية في كربلاء المقدسة لمتابعة الخطة الخدمية للزيارة الأربعينية، فيما أشار إلى أن استعدادات الوزارة للتفويج العكسي على أكمل وجه، حيث ذكر السعداوي للوكالة الرسمية، إن "جولاتنا الميدانية مع كوادر وزارة النقل المتقدمة داخل مدينة كربلاء المقدسة مستمرة من اجل متابعة تنفيذ الخطة الخدمية التي وضعتها الوزارة للزيارة الأربعينية".

كما أضاف أن"المحاور التي كلفت بها وزارة النقل هي محاور كبيرة وفي مقدمتها محور كربلاء – بغداد ،حيث بدأت الوزارة بتنفيذ خطتها منذ اليوم الأول من صفر من خلال تفويج الزائرين من المنافذ الحدودية الى كربلاء المقدسة"، وتابع، "بعد ذلك انضمت باقي تشكيلات الوزارة ولليوم السادس على التوالي وفي مقدمتها شركة المسافرين والوفود ، حيث اشتركت بـ600 حافلة ، وكذلك الشركة العامة للسكك الحديدية اشتركت بـ 12 قطاراً ، كما وفرت الخطوط الجوية العراقية عدداً من السيارات، بالإضافة إلى الشركة العامة للموانئ والشركة العامة للنقل البري والشركة العامة للنقل البحري".

فيما لفت إلى أن "جميع تشكيلات الوزارة ساهمت أيضاً بتقديم مادة الثلج والماء البارد وخدمات أخرى لزائري الإمام الحسين (عليه السلام)" ،منوهاً بأن "تواجدنا سيستمر في كربلاء المقدسة من اجل التفويج العكسي ، لا سيما وأن اليومين القادمين ستبلغ الزيارة ذروتها".

كما أكد أن" استعدادات وزارة النقل على أكمل وجه ،ولن ننسحب من كربلاء المقدسة حتى تفويج آخر زائر".