وزارة النفط تعلن إنتاج 7 ملايين اسطوانة غاز منذ مطلع شهر صفر


أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن إنتاج 7 ملايين اسطوانة غاز في عموم العراق منذ بداية صفر، فيما أشارت الى التوجه لزيادة معامل تعبئة الغاز ومنافذ الغاز السائل للسيارات، حيث ذكر وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل للوكالة الرسمية، "زرنا اليوم فرع بابل وفرع النجف الأشرف لشركة تعبئة الغاز للاطلاع على نشاطاتهما في خدمة زيارة الأربعينية"، مبيناً أنه "منذ بداية شهر صفر تم إنتاج 7 ملايين اسطوانة غاز في عموم العراق لخدمة الزائرين والمواطنين، إضافة إلى توزيع 22 مليون لتر من الغاز السائل للسيارات وتوزيع 15 مليون قنينة ماء للزوار فضلاً عن استخدام 50 مركبة مختلفة لنقل الزوار والغاز والمواطنين".

كما أضاف أن "نشاط فروع تعبئة الغاز يشهد توسعاً مستمراً من حيث الطاقات الخزنية وعدد المنافذ المخصصة لتوزيع الغاز للسيارات وعدد المعامل الحكومية والأهلية"، مشيراً إلى أن "جميع هذه الجهود تصب في خدمة المواطنين بشكل عام وزيارة الأربعينية بشكل خاص".

وأضاف أن "الخطط الخاصة بخدمة الزائرين تم وضعها مسبقاً، وشملت التهيئة وتقديم المساعدة والدعم للمحافظات التي تشهد زخماً كبيراً من الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة ".

كذلك أكد أن "هناك توجهاً لزيادة التوسعات في الخزانات في عموم المحافظات، وزيادة عدد معامل تعبئة الغاز والمنافذ التي توزع الغاز السائل للسيارات"، مشيراً إلى "وجود توجيه حكومي من رئيس الوزراء ووزارة النفط باستخدام الغاز السائل بدلاً من البنزين باعتباره سلعة نظيفة وصديقة للبيئة وأرخص سعراً".

فيما دعا جميع أصحاب المركبات إلى "ربط منظومة الغاز السائل حفاظاً على بيئة نظيفة".

وعن الغاز الجاف لفت إسماعيل إلى " أن إنتاجه في تزايد مستمر الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل استيراد الغاز من الجارة إيران"، لافتاً الى أن "هناك برنامجاً طموحاً يتضمن وضع منصة عائمة في حزيران من العام المقبل لاستيراد النقص في الغاز من دولة قطر ودول أخرى إلى جانب المضي باتجاه بناء منصة ترمينال ثابتة للاستيراد 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
