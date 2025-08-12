وزارة النفط تعلن إنتاج 7 ملايين اسطوانة غاز منذ مطلع شهر صفر

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن إنتاج 7 ملايين اسطوانة غاز في عموم العراق منذ بداية صفر، فيما أشارت الى التوجه لزيادة معامل تعبئة الغاز ومنافذ الغاز السائل للسيارات، حيث ذكر وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل للوكالة الرسمية، "زرنا اليوم فرع بابل وفرع النجف الأشرف لشركة تعبئة الغاز للاطلاع على نشاطاتهما في خدمة زيارة الأربعينية"، مبيناً أنه "منذ بداية شهر صفر تم إنتاج 7 ملايين اسطوانة غاز في عموم العراق لخدمة الزائرين والمواطنين، إضافة إلى توزيع 22 مليون لتر من الغاز السائل للسيارات وتوزيع 15 مليون قنينة ماء للزوار فضلاً عن استخدام 50 مركبة مختلفة لنقل الزوار والغاز والمواطنين".

كما أضاف أن "نشاط فروع تعبئة الغاز يشهد توسعاً مستمراً من حيث الطاقات الخزنية وعدد المنافذ المخصصة لتوزيع الغاز للسيارات وعدد المعامل الحكومية والأهلية"، مشيراً إلى أن "جميع هذه الجهود تصب في خدمة المواطنين بشكل عام وزيارة الأربعينية بشكل خاص".

وأضاف أن "الخطط الخاصة بخدمة الزائرين تم وضعها مسبقاً، وشملت التهيئة وتقديم المساعدة والدعم للمحافظات التي تشهد زخماً كبيراً من الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة ".

كذلك أكد أن "هناك توجهاً لزيادة التوسعات في الخزانات في عموم المحافظات، وزيادة عدد معامل تعبئة الغاز والمنافذ التي توزع الغاز السائل للسيارات"، مشيراً إلى "وجود توجيه حكومي من رئيس الوزراء ووزارة النفط باستخدام الغاز السائل بدلاً من البنزين باعتباره سلعة نظيفة وصديقة للبيئة وأرخص سعراً".

فيما دعا جميع أصحاب المركبات إلى "ربط منظومة الغاز السائل حفاظاً على بيئة نظيفة".

وعن الغاز الجاف لفت إسماعيل إلى " أن إنتاجه في تزايد مستمر الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل استيراد الغاز من الجارة إيران"، لافتاً الى أن "هناك برنامجاً طموحاً يتضمن وضع منصة عائمة في حزيران من العام المقبل لاستيراد النقص في الغاز من دولة قطر ودول أخرى إلى جانب المضي باتجاه بناء منصة ترمينال ثابتة للاستيراد