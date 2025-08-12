رئيسا الوزراء والجمهورية يؤكدان توحيد مواقف القوى الوطنية في دعم برنامج الحكومة

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على توحيد مواقف القوى الوطنية في دعم برنامج الحكومة، حيث ذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف جمال رشيد".

كما أضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد والتأكيد على توحيد مواقف القوى الوطنية في دعم برنامج الحكومة وخططها الرامية لتحقيق التنمية والازدهار، فضلاً عن مناقشة القضايا والملفات على الصعيد الإقليمي ودور العراق وجهوده في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة".

كذلك، أوضح البيان أن "اللقاء تناول مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لاستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير السبل الكفيلة بإنجاحها، لاسيما من خلال المشاركة الواسعة واختيار الناخبين لممثليهم في مجلس النواب، بشكل يحقق تطلعاتهم ويلبي متطلباتهم في تحقيق التنمية الشاملة".