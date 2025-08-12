الأخبار

وزارة التخطيط تطلق برنامج المُبتكر الجديد لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة


 

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق برنامج المُبتكر الجديد، الموجّه لطلبة المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك انسجاماً مع توجهات الوزارة في دعم الابتكار والاختراع، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "البرنامج يشمل طلبة الخامس والسادس الابتدائي، إضافة إلى طلبة الأول والثاني والثالث المتوسط، ويحمل البرنامج عنوان (المُبتكر الجديد)، ويركّز على تعزيز مفهوم الابتكار، وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية، ويستمر لمدة أسبوعين لكل دورة، بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع".

كما لفت إلى، أن "البرنامج يهدف إلى تعريف الطلبة بمبادئ الابتكار، والتنمية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنمية حب الاستطلاع، وتشجيعهم على اكتشاف الأفكار بأنفسهم، وتعزيز ثقتهم بقدراتهم".

