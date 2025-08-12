الأخبار

مستشار رئيس الوزراء: قروض مبادرة ريادة مستمرة بشكل انسيابي بعد إنجاز المعاملات الإلكترونية


 

أكد مستشار رئيس الوزراء المدير التنفيذي لمبادرة (ريادة)، حسين فلامرز، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة (ريادة) تحولت الى مديرية الريادة والتميز ضمن تشكيلات الحكومة، فيما أشار إلى أن القروض مستمرة بشكل انسيابي بعد إنجاز المعاملات الإلكترونية، حيث ذكر فلامرز للوكالة الرسمية، إن "مبادرة ريادة تتكون من خمسة مراحل والتي هي: التسجيل الإلكتروني، والتدريب الحضوري، ومن ثم استمارة الجدوى الاقتصادية الإلكترونية، وبعدها بدء المشروع ثم المتابعة"، مشيراً إلى أن "مبادرة (ريادة) تحولت الى مديرية الريادة والتميز، وهذا يطمئن الشارع بأن مديرية الريادة مستمرة ضمن تشكيلات مكتب رئيس مجلس الوزراء، أي أحد تشكيلات الحكومة".

وأضاف: "بالنسبة للقروض فهي مستمرة بشكل انسيابي من مصرفي الرشيد والرافدين، وحسب إكمال المعاملات الإلكترونية"، موضحاً أن "الكثير من الشباب يقعون ضحية للصفحات الوهمية التي هي ضمن مساحة منصات التواصل الاجتماعي وخصوصاً على الفيسبوك، حيث يتوجهون إليها أكثر من الصفحات الرسمية التي تنشر عليها الأخبار الخاصة بالمبادرة، لذا يجب على الشباب عدم الاعتماد على الأخبار غير الرسمية وانتظار دورهم ودعم المبادرة من أجل النجاح والديمومة".

كما أشار إلى أن "مبادرة (ريادة) أصبحت نظاماً (سيستم) ودخلت الآن إلى وزارة التربية، والتعليم المهني، وكذلك شملت ذوي الإعاقة المسجلين في وزارة العمل الذين طلبوا التدريب، فضلاً عن شريحة العائدين من الخارج حيث سيتم شمولهم بالمبادرة".

كذلك بيّن، أن "نقابتي المهندسين الزراعيين والمهندسين العراقيين دخلتا ضمن المبادرة أيضاً، والآن نحن بصدد إطلاق مراكزهم لاحتضان التدريبات"، منوهاً بأن "هذا العمل يعكس أهمية مبادرة (ريادة) للمستقبل".

فيما لفت إلى أن "الكثير من الشباب يعتبرون القروض هي الأهم، ونحن بدورنا نؤكد أن الأهم من ذلك هو التدريب، لأنه يمكن الإنسان من اختبار نفسه ومعرفة امتلاكه للمهارة الكافية"، موضحاً أن "من لا يمتلك المهارة الكافية عليه أن يخضع للتدريب ليحصل على خبرة ثم يعود للمبادرة من أجل دعمه بشكل كامل في تخطيط مشروع ناجح".

