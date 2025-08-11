شركة توزيع المنتجات النفطية، تعلن عن خطتها للزيارة الأربعينية بفتح محطات الوقود 24 ساعة

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، عن خطتها الخاصة بالزيارة الأربعينية، فيما أشارت الى أنها تضمنت افتتاح محطات تعبئة الوقود على طريق الزائرين 24 ساعة، حيث ذكر مدير عام الشركة، حسين طالب للوكالة الرسمية، إن "خطة شركة توزيع المشتقات النفطية خلال الزيارة الأربعينية شاملة، حيث وضعنا خطة لفتح محطات تعبئة الوقود 24 ساعة وخاصة الواقعة على مسار الزائرين من كافة المحافظات حتى كربلاء المقدسة وأيضا على مسار التفويج العكسي".

كما أضاف أن "شركة توزيع المنتجات النفطية توزع المشتقات النفطية بين كافة المواكب الحسينية والدوائر الحكومية"، لافتا الى "أننا نعمل على أمور خدمية أخرى وليس فقط توزيع وتوفير المشتقات النفطية وإنما تقديم الخدمات الأخرى للزائرين من توفير الثلج والمياه الصالحة للشرب والآليات والحافلات لنقل الزائرين وفق جدول معد سابقاً بالتنسيق مع قيادة العمليات برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزارة النفط".