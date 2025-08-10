الأخبار

وزير الداخلية : يحق لنا أن نفخر بالأجهزة الأمنية على ما تبذله لإنجاح الزيارة الأربعينية


أشاد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد (10 آب 2025)، بالجهود الكبيرة للأجهزة الأمنية لإنجاح الزيارة الأربعينية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ، أنه "زار وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، مقر اللواء 24 في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية، ولواء المهمات الخاصة التي تؤمن المحور الشمالي لمدينة كربلاء المقدسة، فيما عقد اجتماعاً مع القادة الأمنيين".

وأكد الشمري وفق البيان، أن "عمل جميع مؤسسات الدولة الأمنية واستنفارها هو لحماية الزائرين وبشكل مكثف ومتواصل لتأمين هذه المناسبة المليونية، وتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بهذه الذكرى المهمة".

وبين الوزير أن "تواجده الميداني هدفه تسهيل جميع ما تحتاجه القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب، فضلاً عن متابعته الشخصية لعمل القطعات الأمنية وطرق الزائرين، وجميع الإجراءات المتعلقة بتأمين إحياء هذه المناسبة".

وقال الشمري حسب البيان أنه "يحق لنا أن نفخر بالأجهزة الأمنية على ما بذلته وما زالت تبذله من جهود كبيرة، وما تقدمه من خدمات خلال مسيرة الأربعين"، مستمعا إلى "طلباتهم واحتياجاتهم فيما اكد على تلبيتها".

واطلع الوزير على "مرأب النقل المخصص للزائرين"، مشددا على "أهمية الاستعداد الأمثل لعملية التفويج العكسي وضمان الانسيابية العالية خلال هذا التفويج بعد انتهاء مراسيم الزيارة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس الوزراء يصوت على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل
مقتل شخص باشتباك مسلح في شارزور بالسليمانية
المحكمة الاتحادية تحسم ملف المناصب بالوكالة.. قرار فوري بإنهاء التكليف ووقف - عاجلالصلاحيات
وزير الداخلية : يحق لنا أن نفخر بالأجهزة الأمنية على ما تبذله لإنجاح الزيارة الأربعينية
ضبط مُتهمين بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في نينوى
استبعاد احمد الجبوري "أبو مازن" من الانتخابات المقبلة
المفوضية تنفذ أول عملية تصويت تجريبية في السليمانية استعداداً للانتخابات المقبلة
الدفاع تزف بشرى لمنتسبيها الذين تم تحويلهم من الصفة العسكرية الى المدنية
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
وزارة النقل: أجور نقل الزائرين 500 دينار فقط عبر المحاور المحددة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك