وزير الداخلية : يحق لنا أن نفخر بالأجهزة الأمنية على ما تبذله لإنجاح الزيارة الأربعينية

أشاد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد (10 آب 2025)، بالجهود الكبيرة للأجهزة الأمنية لإنجاح الزيارة الأربعينية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ، أنه "زار وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، مقر اللواء 24 في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية، ولواء المهمات الخاصة التي تؤمن المحور الشمالي لمدينة كربلاء المقدسة، فيما عقد اجتماعاً مع القادة الأمنيين".

وأكد الشمري وفق البيان، أن "عمل جميع مؤسسات الدولة الأمنية واستنفارها هو لحماية الزائرين وبشكل مكثف ومتواصل لتأمين هذه المناسبة المليونية، وتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بهذه الذكرى المهمة".

وبين الوزير أن "تواجده الميداني هدفه تسهيل جميع ما تحتاجه القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب، فضلاً عن متابعته الشخصية لعمل القطعات الأمنية وطرق الزائرين، وجميع الإجراءات المتعلقة بتأمين إحياء هذه المناسبة".

وقال الشمري حسب البيان أنه "يحق لنا أن نفخر بالأجهزة الأمنية على ما بذلته وما زالت تبذله من جهود كبيرة، وما تقدمه من خدمات خلال مسيرة الأربعين"، مستمعا إلى "طلباتهم واحتياجاتهم فيما اكد على تلبيتها".

واطلع الوزير على "مرأب النقل المخصص للزائرين"، مشددا على "أهمية الاستعداد الأمثل لعملية التفويج العكسي وضمان الانسيابية العالية خلال هذا التفويج بعد انتهاء مراسيم الزيارة".