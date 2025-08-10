وزارة الإعمار: مشروع جسر الكريعات سيفتح محوراً جديداً للنقل بين سريع محمد القاسم والكاظمية

صرّحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، بالأرقام عن تفاصيل مشروع جسر الكريعات بين منطقتي الكاظمية والأعظمية، وفيما أكدت ان شركة تركية ستنفذه وسبق لها إنجاز مجسرات عدن وصنعاء، موضحة بأن مدة التنفيذ ستكون 700 يوم، حيث ذكر المدير العام لدائرة الطرق والجسور في الوزارة، حسين جاسم للوكالة الرسمية، إن "رئيس الوزراء أطلق في وقت سابق الأعمال التنفيذية لمشروع جسر الكريعات الحيوي الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية، ويُعد من المشاريع الاستراتيجية ضمن خطة الحكومة لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".

وأضاف إن "المشروع لا يقتصر على إنشاء جسر فقط، بل يُمثّل محور نقل متكامل يمتد من قناة الجيش مروراً بطريق محمد القاسم حتى مدينة الكاظمية، عبر المنطقة التي كانت مخصصة لمعسكر العدالة، والتي تقرر إخلاؤها بقرار حكومي لتُدرج ضمن هذا المشروع الحيوي".

وتابع، أن “الجسر يتضمن إنشاء مجسرين للاستدارة بطول يقارب 500 متر لكل منهما، وبعرض 9 أمتار، عند تقاطع شارع 600 مع طريق محمد القاسم، لتأمين الحركة بانسيابية عالية في الاتجاهين”.

كما ذكر جاسم أن “الجسر الرئيسي الذي سيعبر نهر دجلة يصل طوله إلى أكثر من كيلومتر واحد، وسيمثّل رابطاً مباشراً بين ضفتي العاصمة، لا سيما في أوقات المناسبات الدينية الكبرى التي تشهد زخماً مرورياً عالياً”.

كذلك بيّن أن المشروع ستنفذه إحدى الشركات التركية المتخصصة، والتي سبق لها أن أنجزت مجسرات عدن وصنعاء، ويُتوقع إنجازه خلال 700 يوم".

فيما أوضح، أن "الخطط المرورية المصاحبة لتنفيذ المشروع تأخذ بعين الاعتبار تقليل التأثير على حركة السير، عبر استخدام تقنيات تقلل من الحاجة إلى القطوعات الواسعة، كما حصل في مشاريع سابقة مثل نفق معسكر الرشيد وقناة الجيش".