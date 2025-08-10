الأخبار

وزارة الإعمار: مشروع جسر الكريعات سيفتح محوراً جديداً للنقل بين سريع محمد القاسم والكاظمية


 

 

 

صرّحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، بالأرقام عن تفاصيل مشروع جسر الكريعات بين منطقتي الكاظمية والأعظمية، وفيما أكدت ان شركة تركية ستنفذه وسبق لها إنجاز مجسرات عدن وصنعاء، موضحة بأن مدة التنفيذ ستكون 700 يوم، حيث ذكر المدير العام لدائرة الطرق والجسور في الوزارة، حسين جاسم للوكالة الرسمية، إن "رئيس الوزراء أطلق في وقت سابق الأعمال التنفيذية لمشروع جسر الكريعات الحيوي الذي يربط بين منطقتي الكاظمية والأعظمية، ويُعد من المشاريع الاستراتيجية ضمن خطة الحكومة لفكّ الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".

وأضاف إن "المشروع لا يقتصر على إنشاء جسر فقط، بل يُمثّل محور نقل متكامل يمتد من قناة الجيش مروراً بطريق محمد القاسم حتى مدينة الكاظمية، عبر المنطقة التي كانت مخصصة لمعسكر العدالة، والتي تقرر إخلاؤها بقرار حكومي لتُدرج ضمن هذا المشروع الحيوي".

وتابع، أن “الجسر يتضمن إنشاء مجسرين للاستدارة بطول يقارب 500 متر لكل منهما، وبعرض 9 أمتار، عند تقاطع شارع 600 مع طريق محمد القاسم، لتأمين الحركة بانسيابية عالية في الاتجاهين”.

كما ذكر جاسم أن “الجسر الرئيسي الذي سيعبر نهر دجلة يصل طوله إلى أكثر من كيلومتر واحد، وسيمثّل رابطاً مباشراً بين ضفتي العاصمة، لا سيما في أوقات المناسبات الدينية الكبرى التي تشهد زخماً مرورياً عالياً”.

كذلك بيّن أن المشروع ستنفذه إحدى الشركات التركية المتخصصة، والتي سبق لها أن أنجزت مجسرات عدن وصنعاء، ويُتوقع إنجازه خلال 700 يوم".

فيما أوضح، أن "الخطط المرورية المصاحبة لتنفيذ المشروع تأخذ بعين الاعتبار تقليل التأثير على حركة السير، عبر استخدام تقنيات تقلل من الحاجة إلى القطوعات الواسعة، كما حصل في مشاريع سابقة مثل نفق معسكر الرشيد وقناة الجيش".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
