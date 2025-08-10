الأمين العام للمحكمة الاتحادية العليا تباشر بأعمالها الوظيفية

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا ،اليوم الأحد، عن مباشرة أمينها العام بأعمالها الوظيفية، إذ ذكر بيان للمحكمة، أن " دينا صباح يلدا خنوة، باشرت أعمالها الوظيفية بمنصب أمين عام المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف البيان أن "المباشرة صدرت وفق المادة (7) من القانون رقم (25) لسنة 2021 ( قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 ) التي تنص على: للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن 10 سنوات ويكون بدرجة وكيل وزارة وصلاحياته".

كما بيّن أن "المادة (6) من القانون ذاته تنص على: أنه يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي".