مدير غاز النجف الأشرف يُعلن خطة طوارئ متكاملة لخدمة الزائرين

أعلن فرع غاز النجف الأشرف، اليوم الجمعة، عن إنشاء غرفة عمليات على طريق الزائرين لمتابعة متطلبات الزيارة الأربعينية، فيما أكد إجراء صيانات دورية لجميع المعامل الحكومية والأهلية استعداداً للزيارة، حيث ذكر مدير فرع غاز النجف الأشرف المهندس مؤيد رزاق بدر للوكالة الرسمية، إن "فرع غاز النجف الأشرف باشر بجميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الزيارة المليونية، وذلك بإجراء الصيانات الدورية لجميع المعامل الحكومية والأهلية في المحافظة وزيادة الخزين الفعلي في هذه المعامل، وتهيئة اسطوانات إضافية مملوءة بالغاز".

ولفت إلى أن "عدد الأسطوانات الاحتياطية بلغ 7000 اسطوانة في معاملنا الحكومية" مشيرًا إلى أن "الفرع باشر أيضًا بتنفيذ خطة متكاملة وإنشاء غرفة عمليات في موقع عمود 110 على طريق الزائرين حيث تتابع هذه الغرفة متطلبات الزيارة الأربعينية كافة".

كذلك، أوضح بدر أن "الفرع قام هذا العام بتهيئة 15000 كارتون من الماء الصالح للشرب لتوزيعه على المواكب الحسينية خلال فترة الزيارة، وتم التعاقد مع معمل ثلج لتزويد المواكب الحسينية بمادة الثلج، وذلك ابتداءً من يوم 6 صفر ولغاية انتهاء الزيارة الأربعينية بمعدل 500 قالب يوميًا توزع على المواكب كافة"، مشيراً إلى أنه "لدينا آليات تابعة للفرع تُستخدم في عملية التفويج العكسي للزائرين، كما تم تسيير حوضيات لنقل الماء الصالح للشرب إلى المواكب الحسينية".

كما بيّن، أنه "تمت تهيئة عجلات محملة بالاسطوانات وتوزيعها على طريق الزائرين وفي أكثر من محور، لغرض توزيع الاسطوانات بالسعر الرسمي على المواكب الحسينية".