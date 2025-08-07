المفوضية تحدد موعد قرعة سحب الأرقام الانتخابية

أعلنتْ المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات عن إتمام جميع الاستعدادات لإجراء قرعة منح الأرقام الانتخابيَّة للأحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة المشاركة في الانتخابات التشريعيَّة المقرَّرة في (11) تشرين الثاني المقبل.

وأكّد رئيس لجنة إجراء قرعة الأرقام الانتخابيَّة، بلال السامرائي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، أنَّ "موعد القرعة تغيَّر من الساعة (11) صباحًا إلى السادسة مساء يوم السبت المقبل، بهدف تسهيل حضور ممثلي الكيانات السياسيَّة ووسائل الإعلام".

يشار الى الانتخابات النيابية التشريعية المقبلة ستقام نهاية العام الحالي في موعدها المقرَّرة (11) تشرين الثاني المقبل.