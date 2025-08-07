الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
بالوثيقة: وزارة التربية تحدد مواعيد مباشرة الملاكات التعليمية
وكالة انباء براثا
126
2025-08-07
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالوثيقة: وزارة التربية تحدد مواعيد مباشرة الملاكات التعليمية
رئيس الوزراء يوجه بتأمين كامل الخدمات لزائري محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف
المحكمة الاتحادية تستدعي محافظ البصرة للمثول أمام القضاء
رئيس الوزراء يطلق الأعمال التنفيذية لـ5 مشاريع كبرى في محافظة كربلاء المقدسة
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً في مبنى محافظة كربلاء المقدسة لمتابعة تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية
محافظ البنك المركزي: وضعنا القواعد والإرشادات المساندة للدفع الإلكتروني
وزارة العدل: إطلاق سراح 1910 نزلاء خلال شهر تموز الماضي 2025
مجلس القضاء: يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب بعد انتهاء عضويتهم لأي سبب كان
في مشهد أمني غير مسبوق.. المسيرات تدخل خطة تأمين زيارة الأربعين
طريق الزائرين تحت الحماية.. الحشد الشعبي يرفع وتيرة التأمين من الحدود إلى بغداد
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
حالة الطقس: محافظتان تسجلان 50 درجة مئوية
543
الحكم على الإعلامي علي الذبحاوي بالسجن لمدة 3 سنوات
448
جدول أعمال مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء
408
مارس فعل غير اخلاقي ودهس موظف.. السجن المؤبد للتدريسي في جامعة تكريت عمر فلاح عبد
407
المفوضية تستبعد المرشحة عن حزب تقدم قمر السامرائي من الانتخابات
374
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك