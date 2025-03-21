القبض على ارهابيين من داعش في صلاح الدين

أعلنت قيادة قوات الرد السريع، اليوم الجمعة (21 آذار 2025)، عن القبض على إرهابيين اثنين بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لـ قيادة قوات الرد السريع،، إن "قوة مؤلفة من الفوج الثالث/ اللواء الثالث التابع للقيادة تمكنوا من القاء القبض على إرهابيين اثنين من عناصر داعش الإرهابي، في قرية غماس شرقي محافظة صلاح الدين".

واضاف البيان، بأن "عملية القبض نفذت بالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، حيث تم تسليم الإرهابيين الى الجهات المختصة اصوليا".