البنك المركزي يدعو وزارة الثقافة لحسم مصير 23 صندوقا مليئا بالآثار الذهبية والتاريخية

وجّه البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، دعوة إلى وزارة الثقافة حول 23 صندوقا تضم آثارا ذهبية وتاريخية لتعزيز المتاحف العراقية، إذ ذكر بيان للبنك المركزي، أنه "في ضوء اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 من قبل المنظمة العربية للسياحة، ولأجل رفد المتاحف العراقية بالآثار الأصلية لتكون واجهة سياحية تستقطب السياح من مختلف بقاع العالم، أكد البنك المركزي العراقي وجود نحو 23 صندوقا تحوي آثارا ذهبية وتاريخية، كآثار النمرود، التي أودعت في خزائن البنك المركزي العراقي في سنوات سابقة للحفاظ عليها".

كما دعا البنك، وزارة الثقافة لتسلم هذه الأمانات؛ لتعزيز محتويات المتحف الوطني العراقي والمتاحف الأخرى.