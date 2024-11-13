مجلس محافظة كربلاء يُشخص مشكلتين امام فرق التعداد السكاني

كشف نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة محفوظ التميمي، اليوم الأربعاء، عن عوائل نازحة تسكن في كربلاء وتسجل اثناء التعداد السكاني بمحافظاتها الاصلية.

وقال التميمي في تصريح صحفي ان عدم تفاعل بعض المواطنين مع فرق الحصر والترقيم وسفر عائلات اخرى في ايام اجراء التعداد العام للسكان الى محافظاتها الاصلية ومن ثم العودة الى كربلاء المقدسة، تمثل أبرز مشكلتين امام فرق العد التي ستنجز التعداد.

واضاف ان محافظة كربلاء المقدسة رفعت شعار "التعداد السكاني هو ركيزة التنمية"، لما له من فوائده كثيرة من اجل ان يعاد احتساب التخصيصات والاموال المرصودة للمشاريع والتعيينات وحتى الوقود على اساس التعداد السكاني وغيره باعتباره معيار رئيسي لتحديد حقوق المحافظة من قبل وزارة التخطيط او بعض الوزارات المعنية.