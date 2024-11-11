قوات الحدود تلقي القبض على (29) متسللا من جنسيات اسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في واسط

القت قوات الحدود القبض على (29) متسللا من جنسيات اسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في واسط..

وقالت وزارة الداخلية في بيان" انه ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الأول في لواء الحدود العشرين من إلقاء القبض على (29) متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واسط.

واكد البيان" انه تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم./