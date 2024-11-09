السوداني: ما يجري من حروب وأنانية متوحشة في فلسطين ولبنان أشد جريمة وعارا

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن ما يجري من حروب وأنانية متوحشة في فلسطين ولبنان أشد جريمة وعارا.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان له أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، والتي أقيمت تحت شعار (من بغداد الحضارة والإسلام إلى غزّة المقاومة ولبنان الجهاد، بالقرآن الكريم النصر والثبات)، وبمشاركة 62 متسابقا للحفظ والتلاوة، يمثلون 31 دولة عربية وإسلامية".

ورحب السوداني في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، بالمشاركين في هذه المسابقة الدولية التي تحتضنها العاصمة بغداد، وأشار إلى "الدور الريادي للعراق في خدمة القرآن الكريم، ونشرِ منظومته القيمية، التي عززت غرس قيم التسامح والسلام والمحبّة، من دون حساسية دينية أو طائفية أو مذهبية، وتمكن العراقيون خلاله من تجاوز كل التحديات"، مؤكدا "ضرورة أن نقتدي بهدي القرآن في إشاعة المحبة والحفاظ على وحدة البلد".

وأشار السوداني إلى "ما يجري في المنطقة من جرائم إبادة ترتكب بحق أهلنا في فلسطين ولبنان، وسط صمت دولي مطبق"، موضحا ان "ما يجري من حروب وأنانية متوحشة في فلسطين ولبنان أشد جريمة وعارا".

وجدد "الدعوة لإيقاف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية".