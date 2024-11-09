الأخبار

السوداني: ما يجري من حروب وأنانية متوحشة في فلسطين ولبنان أشد جريمة وعارا


قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن ما يجري من حروب وأنانية متوحشة في فلسطين ولبنان أشد جريمة وعارا.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان له أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مسابقة العراق الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، والتي أقيمت تحت شعار (من بغداد الحضارة والإسلام إلى غزّة المقاومة ولبنان الجهاد، بالقرآن الكريم النصر والثبات)، وبمشاركة 62 متسابقا للحفظ والتلاوة، يمثلون 31 دولة عربية وإسلامية".

ورحب السوداني في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، بالمشاركين في هذه المسابقة الدولية التي تحتضنها العاصمة بغداد، وأشار إلى "الدور الريادي للعراق في خدمة القرآن الكريم، ونشرِ منظومته القيمية، التي عززت غرس قيم التسامح والسلام والمحبّة، من دون حساسية دينية أو طائفية أو مذهبية، وتمكن العراقيون خلاله من تجاوز كل التحديات"، مؤكدا "ضرورة أن نقتدي بهدي القرآن في إشاعة المحبة والحفاظ على وحدة البلد".

وأشار السوداني إلى "ما يجري في المنطقة من جرائم إبادة ترتكب بحق أهلنا في فلسطين ولبنان، وسط صمت دولي مطبق"، موضحا ان "ما يجري من حروب وأنانية متوحشة في فلسطين ولبنان أشد جريمة وعارا".

 

وجدد "الدعوة لإيقاف الحرب الهمجية التي ترتكبها عصابات القتل الصهيونية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اندلاع حريق في مصفى كوير النفطي بمحافظة أربيل
الأمن النيابية: قواتنا سترد بكل قوة في حال تعرض العراق لاعتداء إسرائيلي
السوداني: ما يجري من حروب وأنانية متوحشة في فلسطين ولبنان أشد جريمة وعارا
العتبة الحسينية المقدسة تستضيف أكثر من 6 آلاف لبناني
رئيس مجلس القضاء الأعلى يضع حجر الأساس لدار رئاسة استئناف كربلاء
مشاجرة في قضاء الطارمية شمال بغداد تسفر عن إصابات
لجنة الأمن النيابية: قواتنا سترد بكل قوة في حال تعرض العراق لاعتداء إسرائيلي
الهجمات تجاه إسرائيل من العراق الأعلى على الاطلاق في أكتوبر!
السوداني يهاتف ترامب ويبحث معه التنسيق لانهاء الحرب بالمنطقة
إنتحار موظف عراقي داخل السفارة الألمانية في بغداد!
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك