جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على متهم بتفجير محل تجاري في محافظة كركوك

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على المتهم بتفجير "محل تجاري" في محافظة كركوك بعد عملية رصد دقيقة، حيث ذكر الجهاز في بيان، انه بعد ستة أيام من تنفيذ هجوم استهدف أحد المحال التجارية في محافظة كركوك بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابة صاحب المحل وزوجته، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات الأسايش في السليمانية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالعملية الإرهابية.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم قام بمراقبة موقع الاستهداف عدة مرات، حيث أخفى العبوة الناسفة داخل حقيبة ووضعها أمام الموقع، ثم قام بتفجيرها عن بُعد باستخدام جهاز هاتف، بحسب البيان الذي بين انه فور وقوع الحادث، شكلت مفارز الأمن الوطني فريق عمل مختص وفعَّلت الجهود الاستخبارية والفنية لتتبع تحركات المتهم، التي بينت هروبه إلى خارج العراق ومكثه هناك لمدة خمسة أيام قبل استدراجه إلى السليمانية.

وأوضح البيان، انه بعد تحديد مكان تواجده، استحصلت مفارزنا على الموافقات القضائية اللازمة لإلقاء القبض عليه وفق أحكام المادة (4) إرهاب، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.