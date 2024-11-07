إشادة برلمانية بإنجاز الحكومة في ميناء الفاو الكبير

أكد عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الدلفي، اليوم الخميس، ان افتتاح ميناء الفاو الكبير ورسو أول سفينة يمثل نجاح العراق في انجاز اول المشاريع الكبيرة، حيث ذكر الدلفي في حديث لـقناة السومرية، ان "افتتاح ميناء الفاو الكبير ورسو أول سفينة يمثل نجاح العراق في انجاز اول المشاريع الكبيرة"، موضحا ان "انظار الشعب العراقي متجهة نحوه لأنه من المشاريع التي سترفد موازنة العراق وتدعم اقتصاده".

وأضاف: "رسو اول سفينة شيء مفرح ويعزز الوضع الاقتصادي في البلد وسيوفر فرص عمل كثيرة ويعزز تنمية المشاريع التنموية والاقتصادية في البلد".

وأشار النائب الى ان "مجلس النواب داعم لكل المشاريع التنموية الكبيرة في البلد ولكن هناك ملاحظة واحدة هو ربط طريق التنمية بالدول المجاورة ما يمكن ان يقلل من أهمية ميناء الفاو الذي يعتبر من المشاريع التي اذا نفذت بشكل جيد سيسهم في نقل البلد الى مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي".

وتابع الدلفي أن "هذا المشروع كان يعاني من التلكؤ في الحكومة السابقة"، معتبرا أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نجح في ملفات عدة بينها النقل والموانئ العراقية، كما حقق طفرة كبيرة في الخدمات".