السوداني يعلن استلام الأرصفة الخمسة التي تمثل العمود الفقري لميناء الفاو

اعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، استلام الأرصفة الخمسة التي تمثل العمود الفقري لميناء الفاو.

وقال السوداني في كلمة خلال تسلّم الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير من الشركة الكورية المنفذة للعمل، إننا "اليوم نقطف ثمرة الجهد والمتابعة على المضي في مشروع العراق والشعب ميناء الفاو الكبير"، مضيفا اننا "نعلن عن استلام الأرصفة الخمسة التي تمثل العمود الفقري لميناء الفاو".

وبين ان "التنمية والتحول الاقتصادي هما منهج متكامل، واليوم نحن أمام عراق جديد يبدأ من ميناء الفاو الكبير"، مؤكدا ان "العراق كان ولا يزال ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي".

وتابع: "تمسّكنا بهدف استكمال المشروع، بوصفه بوابة لمشروع العراق الأكبر، طريق التنمية، والعصب الأساسي في رؤية الحكومة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، هو والمدن الصناعية التي ستنشأ بمحاذاة المشروعين"، مؤكدا ان " الشركة العامة لموانئ العراق قطعت شوطاً مهماً في رسم السياسة الصحيحة لإدارة ميناء الفاو الكبير".

وأكد أنه "تم إدخال كبار المشغّلين في العالم، وسيجري اختيار الموديل الاقتصادي الأنسب والأكثر ملائمة وجذباً للتبادل التجاري"، مؤكدا أن "منهجنا ثابت في خدمة شعبنا بكل خطة، وبما يضمن للأجيال القادمة فرص العمل، والتنمية في الصناعة والإنتاج ونقل البضائع وتطوير الزراعة وتسهيل التبادل عبر هذا الممر الدولي".