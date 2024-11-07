الإطاحة بشخص مجّد البعث ونظامه البائد في الأنبار

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، الإطاحة بشخص مجّد البعث ونظامه البائد عبر منصة "تيك توك" في عملية مباغتة بمحافظة الأنبار.

وقال الجهاز في بيان إنه "في عملية مباغتة ووفق مذكرة قضائية، نجحت مفارز جهاز الأمن الوطني في اعتقال شخص من قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، بعد أن نشر مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك يمجد فيه حزب البعث المحظور ورئيس نظامه الأسبق، متحدياً القوانين التي تحظر الترويج لهذا الحزب المنحل".

وأضاف الجهاز، أن "عملية الاعتقال جرت وفق معلومات استخبارية تلقاها جهاز الأمن الوطني، أكدت تورط المتهم في نشر محتوى يمجد النظام السابق إذ جرى تسليمه مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".