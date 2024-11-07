وزير العدل يترأس اجتماعا لبحث ملف الدعاوى الخارجية

عقد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، اجتماعاً للدائرة القانونية لبحث ملف الدعاوى الخارجية وتوصيات اللجنة المكلفة بإدارة دعاوى مكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث ذكرت وزارة العدل في بيانها، إن "الوزير ترأس اجتماعا ضم مدير عام الدائرة القانونية هيثم محي راضي، ومدير قسم الدعاوى الخارجية في الدائرة وكذلك مسؤولي الشعب القانونية، وذلك لبحث ملف الدعاوى الخارجية وتوصيات اللجنة المكلفة بإدارة الدعاوى المقامة من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وبيّنت الوزارة، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات التعاقد مع الشركات الدولية وكذلك التعاقد مع الخبراء في مجال التحكيم للاستفادة من خبراتهم، فضلاً عن الاسراع في استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالدعاوى الخارجية وتحديد متطلبات الحسم بناءً على قائمة المهام وحسب الأولوية، كما وجه بمفاتحة نقابة المحامين العراقيين لترشيح محامين ذوي خبرة في الدعاوى الخارجية للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال".

وأضافت الوزارة، "كما تم بحث الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المختصة والمكلفة من قبل الوزير بمتابعة وإدارة الدعاوى المرفوعة من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء".